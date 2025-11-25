¿Qué santo se celebra hoy martes 25 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Video Sencilla y humilde: recordamos la vida y los "milagros" de la santa venezolana Carmen Rendiles

En este 25 de noviembre, recordamos a Catalina de Alejandría, virgen y mártir († s. IV), una joven de extraordinaria belleza e inteligencia que, impulsada por su fe cristiana, desafió al emperador Maximino Daia y se convirtió en un símbolo de valentía y fidelidad a la verdad, enfrentando su martirio con una fortaleza admirable.

La vida y obra de Catalina de Alejandría, virgen y mártir († s. IV)

Catalina de Alejandría es una figura emblemática del cristianismo, conocida por su valentía y su búsqueda incansable de la verdad. Vivió en el siglo IV, en un contexto histórico marcado por la persecución de los cristianos bajo el emperador Maximino Daia. Aunque los detalles de su vida son inciertos y rodeados de leyendas, se la describe como una joven de gran belleza e inteligencia, proveniente de una familia noble en Alejandría. Su dedicación al estudio y su fe la llevaron a convertirse al cristianismo, lo que la llevó a enfrentarse a las autoridades de su tiempo, desafiando a los sabios del imperio con su aguda lógica y razonamientos.

La historia de Catalina se entrelaza con la tradición de su martirio, donde, tras ser condenada, fue sometida a torturas extremas, incluyendo la famosa rueda con cuchillas. A pesar de su sufrimiento, su firmeza en la fe y su capacidad para convertir a sus opresores son testimonio de su carácter y convicciones. La veneración de sus restos en el monte Sinaí y la existencia de un monasterio que lleva su nombre son prueba de su relevancia tanto en Oriente como en Occidente, donde es considerada patrona de los que buscan el conocimiento.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Catalina de Alejandría es un ejemplo de cómo la búsqueda de la verdad puede llevar a la entrega total por la fe. Aunque no fue testigo directo de los eventos del Evangelio, su vida refleja el mensaje cristiano de amor y sacrificio. Su valentía al enfrentarse a la injusticia y su disposición a morir por sus creencias la convierten en un símbolo de fidelidad a Cristo. En su martirio, se puede ver un eco de la entrega de Jesús, quien también enfrentó la muerte por la verdad y la justicia.

El momento clave de su vida se puede resumir en la frase “dar la vida por la Verdad”, que encapsula su legado espiritual. Su historia inspira a muchos a ser testigos valientes de su fe, recordándonos la importancia de buscar y defender la verdad, incluso en las circunstancias más adversas. La figura de Catalina sigue siendo un faro de esperanza y fortaleza para los creyentes en la actualidad.

Todos los santos que celebramos este martes

Moisés, Audencio, Difánog, Erasmo, Finán, Jocunda, Pasarión, Catalina, Jucunda, García, Mercurio, Maurino, Fintano

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.