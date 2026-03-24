Iglesia católica ¿Necesitas saber el santoral de hoy martes 24 de marzo de 2026? En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Catalina de Suecia, abadesa (c. a. 1331-1381). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

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Hoy martes 24 de marzo, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Catalina de Suecia, abadesa (c. a. 1331-1381), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Catalina de Suecia, abadesa (c. a. 1331-1381)

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Catalina de Suecia, nacida alrededor de 1331, fue una figura destacada en la historia de la espiritualidad cristiana. Hija del príncipe Ulf Gudmarsson y Brigitta Birgesdotter, creció en un entorno monástico que influyó profundamente en su vida. Tras casarse con el conde Egar Lyderson van Kyren, ambos se convirtieron en agentes de cambio en una nobleza marcada por costumbres frívolas. La revelación de su madre, Brígida, sobre la fundación de la Orden del Santísimo Salvador, marcó el inicio de un camino de devoción y servicio a Dios que definiría la vida de Catalina.

La vida de Catalina dio un giro significativo tras la muerte de su esposo, lo que la llevó a unirse a su madre en una intensa vida de oración y mortificación. Juntas, peregrinaron a lugares sagrados y se dedicaron a la caridad, rechazando propuestas matrimoniales. Su compromiso con la fe y la conversión de los pecadores se hizo evidente durante el traslado del cuerpo de su madre a Suecia, donde su presencia y palabras inspiraron milagros y conversiones. Finalmente, Catalina se estableció en el monasterio de Vadstena, donde continuó su labor espiritual hasta su muerte en 1381.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Catalina de Suecia estuvo marcada por su profundo vínculo con Jesús, manifestado en su dedicación a la oración y la penitencia. Su experiencia de dolor y sufrimiento la llevó a una relación más íntima con el Redentor y su disposición a soportar penalidades por amor a Cristo fue un testimonio de su fe. Durante su vida, fue testigo de la misericordia de Dios y compartió las revelaciones que recibió, contribuyendo así al mensaje cristiano de esperanza y conversión.

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Un momento clave en su vida fue cuando, tras la muerte de su esposo, decidió **pasar toda suerte de penalidades** por Jesucristo. Este compromiso la llevó a ser un faro de luz y guía espiritual para muchos y su legado perdura en la devoción hacia la Orden del Santísimo Salvador y en la inspiración que brinda a quienes buscan una vida de fe auténtica.

Todos los santos que celebramos este martes

Epigmenio, Severo, Agapito, Flavio, Latino, Marco, Timoteo, Simón niño, Timolao, Páusides, Alejandro, Dionisio, Rómulo, Segundo, Guillermo de Norwich, Seleuco, Catalina de Suecia, Ildelita

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.