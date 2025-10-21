TV SHOWS
primer impacto
Iglesia católica

¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del martes 21 de octubre

Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

Por:Univision con IA
En este día martes 21 de octubre, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Hilarión, anacoreta (291-371), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Hilarión, anacoreta (291-371)

Hilarión nació en Tabatha, cerca de Gaza, en Palestina, en una familia rica y pagana. Su búsqueda de conocimiento lo llevó a Alejandría, un centro de saber en su época, donde se encontró con la comunidad cristiana. Influenciado por los buenos ejemplos de los discípulos de Jesucristo, se convirtió al cristianismo y decidió vivir su fe de manera radical. Su vida cambió al conocer al abad Antonio, lo que lo llevó a adoptar una vida de oración, soledad y penitencia, buscando imitar su ejemplo en su relación con Dios.

Tras la muerte de sus padres y al heredar una considerable fortuna, Hilarión decidió renunciar a sus bienes y dedicarse a ayudar a los pobres, buscando un "tesoro en el cielo". Se retiró a Majuma, donde vivió en pobreza extrema, oración profunda y realizó numerosos milagros. A pesar de su deseo de vivir en la soledad, su fama como santo y milagroso lo siguió, llevándolo a trasladarse a Dalmacia y finalmente a Chipre, donde continuó su labor espiritual hasta su muerte.

La historia detrás de su relación con Jesús y legado espiritual

Hilarión vivió una vida dedicada a la oración y la penitencia, buscando siempre acercarse a Dios. Aunque no fue testigo directo de los eventos del Evangelio, su vida refleja los valores del cristianismo y su compromiso con el mensaje de Jesús. Su legado espiritual se manifiesta en su dedicación a los necesitados y en los milagros que realizó, que atestiguan su profunda conexión con lo divino. Un momento clave de su vida se puede resumir en la frase “vender lo que se tiene”, que simboliza su entrega total a la fe y su deseo de vivir en la pobreza por amor a Cristo.

Todos los santos que celebramos este martes

Aquilino, Isala, Cilina, Eufrosina, Asterio, Modesto, Dasio, Zótico, Cayo, Ursula, Hilarión, Griselda, Viator, Bertoldo, Mauro, Severino, Uno, Hugo, Fintano, Malco, Condedio, Walfrido, Paulina de Oña

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univisión.

