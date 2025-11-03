¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del lunes 3 de noviembre

Video Mujer vestida de monja abandona un cadáver en una maleta: guardó el cuerpo durante un año por un "pacto"

En este 3 de noviembre, celebramos la vida de Martín de Porres, religioso (1579-1639), un verdadero discípulo de la caridad que, a través de su dedicación y amor por los más necesitados, transformó la sociedad limeña del siglo XVII, demostrando que la santidad no conoce fronteras ni distinciones.

La vida y obra de Martín de Porres, religioso (1579-1639)

PUBLICIDAD

Martín de Porres fue un destacado religioso nacido el 9 de diciembre de 1579 en Lima, Perú. Hijo de un hidalgo español y una madre mulata, su vida estuvo marcada por la lucha contra el racismo y la discriminación de su época. A pesar de las dificultades económicas y sociales, se convirtió en un barbero y médico, dedicando su vida a ayudar a los más necesitados, sin distinción de raza o condición. Su labor humanitaria y su compromiso con la caridad lo hicieron una figura relevante en la sociedad limeña del siglo XVII, donde su ejemplo de amor y servicio resonó profundamente.

La vida de Martín de Porres estuvo impregnada de valores cristianos, destacando su devoción a la Eucaristía y su constante búsqueda de la cercanía con Dios. Se unió a la comunidad dominica como donado, viviendo en pobreza y dedicándose a la atención de los enfermos y desamparados. Su capacidad para realizar milagros, como curaciones instantáneas y su amor por todos los seres vivos, lo convirtieron en un símbolo de compasión y entrega, dejando un legado espiritual que perdura hasta nuestros días.

Relación con Jesús y legado espiritual

Las acciones de Martín de Porres reflejan su profundo vínculo con Jesús, manifestado en su dedicación a los pobres y su vida de oración. Su compromiso con la caridad lo llevó a fundar un asilo para atender a los necesitados y a abrir escuelas para huérfanos, donde se enseñaba la doctrina cristiana. Su vida fue un testimonio del amor de Cristo y su famosa frase, “la caridad tiene siempre las puertas abiertas”, resume su enfoque hacia el servicio y la compasión.

PUBLICIDAD

Además, Martín de Porres fue un ejemplo de humildad y sacrificio, mostrando su amor por Dios a través de la atención a los enfermos y su disposición a sufrir por los demás. Su canonización en 1962 por el papa Juan XXIII reafirma su importancia en la historia de la Iglesia y su legado como un santo que trasciende las barreras raciales, recordándonos que la verdadera santidad se basa en el amor y la aceptación incondicional.

Todos los santos que celebramos este lunes

Martín de Porres, Cuarto, Silvia, Huberto, Engracia, Armengol, Domnino, Pirmino, Gaudioso, Valentín, Hilario, Germán, Teófilo, Cirilo, Mariano, Cesáreo, Vidal, Winefrida, Ida, Roberto Mayer.

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.