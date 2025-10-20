TV SHOWS
¿Qué santo se celebra hoy, 20 de octubre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia católica

Sumérgete en el calendario de los santos y explora la vida y el legado de esta venerada figura para enriquecer tu fe y devoción.

Por:Univision con IA
Hoy lunes 20 de octubre, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Honorio, abad (s. VI ?), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Honorio, abad (s. VI ?)

Honorio, abad, es una figura destacada en la historia cristiana, conocido por su vida ejemplar y su dedicación a la oración y la penitencia. Se cree que vivió en el siglo VI, en un contexto donde la fe cristiana comenzaba a consolidarse en Europa. Su comunidad, marcada por la búsqueda de la santidad y la devoción, se vio influenciada por su testimonio y liderazgo espiritual. La inscripción hallada en la ermita de San Miguel, que menciona su sepulcro, es un testimonio de su relevancia y del respeto que se le ha otorgado a lo largo de los siglos.

La vida de Honorio refleja los valores de la época, donde la entrega a Dios y el servicio a los demás eran fundamentales. Su legado perdura en la memoria de aquellos que buscan seguir su ejemplo de fe y dedicación. A través de su vida, Honorio se convirtió en un símbolo de esperanza y fortaleza para los cristianos de su tiempo, inspirando a muchos a vivir con fervor y compromiso en su relación con Dios.

La historia detrás de su relación con Jesús y legado espiritual

Las acciones de Honorio fueron un reflejo de su profundo vínculo con Jesús, quien fue el centro de su vida y misión. Aunque no se menciona que haya sido testigo de eventos específicos del Evangelio, su dedicación a la oración y su vida de penitencia contribuyeron al mensaje cristiano de amor y sacrificio. Su deseo de dar lo mejor de sí a Dios se manifiesta en su legado espiritual, que invita a otros a seguir su camino de fe. En este sentido, su vida se puede resumir en el deseo de “darle a Dios, siguiendo sus pasos”.

Todos los santos que celebramos este lunes

Aca, Artemio, Basilio, Somancio, Vidal, Feliciano, Fintán, Irene, Edano, Eutiquio, Caprasio, Bradan, Orora, Máximo, Eutiquio, Promaco, Lucio, Marcelino, Berniago, Decio, Zósimo, Jenaro, Dorotea, Susima, Jenara, Marta, Saula, Agrícola, Sindulfo, Aderaldo, Daniel, Honorio, Matrona, Adelina.

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.

