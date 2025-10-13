Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este lunes 13 de octubre

Video "Es un milagro": este niño se curó de un tumor maligno tras encuentro con el papa Francisco

En este día lunes 13 de octubre, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Eduardo III, rey (1004-1066), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Eduardo III, rey (1004-1066)

PUBLICIDAD

Texto:

La vida y obra de Eduardo III, rey (1004-1066)

Eduardo III nació en Inglaterra en el año 1004, en una época marcada por la violencia y la inestabilidad provocadas por las incursiones de los piratas daneses. Su infancia estuvo marcada por el sufrimiento de su pueblo, que enfrentaba la pobreza y la ignorancia, mientras que la nobleza se sumía en la ambición y la traición. A los diez años, debido a la situación crítica, tuvo que huir a Normandía, donde vivió con sus tíos y recibió formación religiosa y cultural. A lo largo de su vida, Eduardo se enfrentó a numerosas adversidades, incluyendo la traición de su madre, quien buscaba el trono para su nuevo esposo, el rey danés Knut.

Después de una larga trayectoria llena de sufrimiento y sacrificio, Eduardo III llegó a ser rey a los cuarenta años. Su reinado se caracterizó por la nobleza y la generosidad, buscando siempre el bienestar de sus súbditos. A pesar de las traiciones y los conflictos, se dedicó a gobernar con justicia, promoviendo la cultura y el arte y dotando a iglesias y monasterios, siendo Westminster uno de los más emblemáticos. Su legado perdura en la historia de Inglaterra, que aún hoy reconoce su corona como ‘de San Eduardo’.

Relación con Jesús y legado espiritual

Eduardo III vivió su vida en un contexto donde la fe cristiana era fundamental para enfrentar las adversidades. Aunque no fue testigo directo de los eventos del Evangelio, su vida refleja los valores del cristianismo, como el perdón y la generosidad. A lo largo de su reinado, tomó decisiones que promovieron la paz y el bienestar de su pueblo, dejando un legado espiritual que inspira a muchos. Su vida austera y su dedicación a los pobres son un testimonio de su compromiso con el mensaje de Jesús, recordándonos que siempre es posible buscar la santidad, incluso en tiempos difíciles. En sus acciones se puede ver el eco de la frase: “Todos los días son buenos” para alabar a Dios.

PUBLICIDAD

Todos los santos que celebramos este lunes

Eduardo, Fausto, Jenaro, Marcial, Florencio, Colmano, Adrián, Marcelo, Teófilo, Rómulo, Imperto, Bertoaldo, Antonio, Simberto, Celedonia, Gerardo, Leobono, Carpo, Venancio, Gerbrando, Daniel, Ángel, Donulo, Nicolás, Hugolino, Samuel, Lucas, Congan, Luvencio.

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.