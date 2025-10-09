¿Buscas saber el santoral de hoy jueves 9 de octubre de 2025? Consulta los santos de hoy

Video Hispana vive un drama por las cenizas de su bebé: en la funeraria no hay registros de la cremación

En este 9 de octubre, recordamos a Inocencio de la Inmaculada, mártir pasionista (1887-1934), un hombre de fe y entrega que, en medio de la convulsión de la revolución asturiana, dio su vida por el Evangelio, dejando un legado de amor y perdón que resuena en la historia de la Iglesia.

La historia, vida y obra de Inocencio de la Inmaculada, mártir pasionista (1887-1934)

Inocencio de la Inmaculada, nacido Manuel Canoura Arnau en Lugo el 10 de marzo de 1887, fue un sacerdote pasionista que vivió en un periodo de gran agitación social y religiosa en España. Desde joven, se sintió atraído por la vida religiosa y, tras conocer a los Pasionistas, decidió dedicarse a la misión y la formación de jóvenes en la fe. Su vida estuvo marcada por la sencillez y el servicio, características que lo hicieron destacar en su comunidad, aunque no de manera ostentosa. A lo largo de su trayectoria, pasó por varios conventos, donde se dedicó a la enseñanza y a la predicación, siempre con un profundo amor a Jesucristo.

El contexto histórico en el que vivió Inocencio de la Inmaculada fue complicado, ya que se vio envuelto en la Revolución de Asturias de 1934, un periodo de violencia y persecución religiosa. Su martirio ocurrió el 9 de octubre de ese mismo año, cuando fue detenido junto a otros educadores de la fe y ejecutado por su compromiso con el Evangelio. Fue canonizado por el Papa Juan Pablo II en 1999, reconociendo su sacrificio y su fidelidad a la misión cristiana en tiempos de adversidad.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Inocencio de la Inmaculada estuvo profundamente marcada por su relación con Jesús, a quien sirvió con dedicación y amor. Durante su encarcelamiento, él y sus compañeros se prepararon espiritualmente para enfrentar su destino, recurriendo a la oración y al sacramento de la Penitencia. Este acto de fe y perdón ante la muerte refleja su compromiso con el mensaje cristiano y su deseo de vivir conforme a los valores del Evangelio. En sus últimos momentos, se mantuvo sereno y firme, lo que demuestra su profunda conexión con Dios y su misión.

Su legado espiritual se manifiesta en la fidelidad al Evangelio, incluso a costa de la vida. La frase “fidelidad al Evangelio” encapsula su esencia como mártir y sacerdote. Inocencio de la Inmaculada es recordado no solo como un mártir, sino como un ejemplo de amor y dedicación a la fe, inspirando a futuras generaciones a vivir con el mismo fervor y compromiso en su camino espiritual.

Otros santos que celebramos este jueves

Oración al santo del día

