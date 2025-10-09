TV SHOWS
¿Buscas saber el santoral de hoy jueves 9 de octubre de 2025? Consulta los santos de hoy

Sumérgete en el santoral y explora la vida y legado de estos venerados personajes para enriquecer tu fe y devoción.

En este 9 de octubre, recordamos a Inocencio de la Inmaculada, mártir pasionista (1887-1934), un hombre de fe y entrega que, en medio de la convulsión de la revolución asturiana, dio su vida por el Evangelio, dejando un legado de amor y perdón que resuena en la historia de la Iglesia.

La historia, vida y obra de Inocencio de la Inmaculada, mártir pasionista (1887-1934)

Inocencio de la Inmaculada, nacido Manuel Canoura Arnau en Lugo el 10 de marzo de 1887, fue un sacerdote pasionista que vivió en un periodo de gran agitación social y religiosa en España. Desde joven, se sintió atraído por la vida religiosa y, tras conocer a los Pasionistas, decidió dedicarse a la misión y la formación de jóvenes en la fe. Su vida estuvo marcada por la sencillez y el servicio, características que lo hicieron destacar en su comunidad, aunque no de manera ostentosa. A lo largo de su trayectoria, pasó por varios conventos, donde se dedicó a la enseñanza y a la predicación, siempre con un profundo amor a Jesucristo.

El contexto histórico en el que vivió Inocencio de la Inmaculada fue complicado, ya que se vio envuelto en la Revolución de Asturias de 1934, un periodo de violencia y persecución religiosa. Su martirio ocurrió el 9 de octubre de ese mismo año, cuando fue detenido junto a otros educadores de la fe y ejecutado por su compromiso con el Evangelio. Fue canonizado por el Papa Juan Pablo II en 1999, reconociendo su sacrificio y su fidelidad a la misión cristiana en tiempos de adversidad.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Inocencio de la Inmaculada estuvo profundamente marcada por su relación con Jesús, a quien sirvió con dedicación y amor. Durante su encarcelamiento, él y sus compañeros se prepararon espiritualmente para enfrentar su destino, recurriendo a la oración y al sacramento de la Penitencia. Este acto de fe y perdón ante la muerte refleja su compromiso con el mensaje cristiano y su deseo de vivir conforme a los valores del Evangelio. En sus últimos momentos, se mantuvo sereno y firme, lo que demuestra su profunda conexión con Dios y su misión.

Su legado espiritual se manifiesta en la fidelidad al Evangelio, incluso a costa de la vida. La frase “fidelidad al Evangelio” encapsula su esencia como mártir y sacerdote. Inocencio de la Inmaculada es recordado no solo como un mártir, sino como un ejemplo de amor y dedicación a la fe, inspirando a futuras generaciones a vivir con el mismo fervor y compromiso en su camino espiritual.

Otros santos que celebramos este jueves

Juan Leonardi, Dionisio, Rústico, Eleuterio, Domnino, Inocencio de la Inmaculada, Cirilo Beltrán, Dionisio Areopagita, Arnoaldo, Gisleno, Lamberto, Valerio, Demetrio, Nidgar, Diosdado, Andrónico, Luis Beltrán, Pedro el Gálata, Atanasia, Publia, Abrahán, Lot, Teodofrido, Sabino.

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta).. a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univisión.

