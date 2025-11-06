Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este jueves 6 de noviembre

Video Maestra hispana cae a un precipicio de más de 80 pies y sobrevive durante una semana: "Estoy viva de milagro"

Hoy, 6 de noviembre, recordamos a Severo, Obispo († 303), un valiente pastor de Barcelona que, en tiempos de persecución, se mantuvo firme en su fe y se entregó por completo a su rebaño, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y devoción cristiana.

La vida y obra de Severo, Obispo († 303)

San Severo fue un destacado obispo de Barcelona en el siglo III, durante un periodo de intensa persecución cristiana bajo el emperador Diocleciano. Aunque no se conocen detalles sobre su nacimiento o infancia, su figura se ha mantenido viva a través de relatos que destacan su dedicación y celo pastoral. A pesar de la falta de testimonios históricos concretos sobre su vida y muerte, su legado ha perdurado en la memoria de la comunidad cristiana, que lo venera como un mártir y un ejemplo de fe inquebrantable.

En el contexto de la persecución, San Severo se destacó por su valentía y compromiso con su rebaño. A pesar de las amenazas del presidente Daciano, quien buscaba eliminar a los cristianos del imperio, el obispo decidió no ocultarse y se presentó voluntariamente ante las autoridades romanas. Su decisión de enfrentar el martirio en lugar de renunciar a su fe lo convierte en un símbolo de resistencia y fidelidad a los valores cristianos en tiempos de adversidad.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de San Severo estuvo marcada por su firme creencia en el mensaje de Jesús, lo que lo llevó a alentar a otros cristianos a perseverar en su fe durante la persecución. Su encuentro con Emeterio, un agricultor cristiano, es un momento clave que resalta su papel como guía espiritual. Al animar a Emeterio a decir la verdad a sus perseguidores, San Severo demostró su compromiso con la honestidad y la fe, incluso en circunstancias peligrosas. Este acto de valentía y fe se refleja en el momento en que se dice: “ha pasado por aquí”, lo que subraya la importancia de la verdad en la vida cristiana.

El legado de San Severo perdura en la devoción de la comunidad cristiana, que lo recuerda no solo como un mártir, sino también como un líder que enfrentó la adversidad con coraje. Su martirio, junto con el de sus compañeros, se conmemora en la iglesia de San Severo en Barcelona, donde los fieles honran su memoria y su ejemplo de fe inquebrantable ante la persecución.

Todos los santos que celebramos este jueves

Andrés, Emiliano, Esteban, Severo, Gugorio, Beatriz, Gala, Fulviano, Aquerico, Guillermo, Cronan, Maulán, Vinoco, Leonardo, Iltuto, Lauteno, Winnoc, Atico, Sofía, Comasia, Félix, Cristina de Stumbel

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.