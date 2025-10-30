¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral de este jueves 30 de octubre

Video Un papa con corazón hispano: así fue como León XIV llegó a Perú y vivió en ese país por casi 40 años

En este día jueves 30 de octubre, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Marcelo, mártir (s. III), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Marcelo, mártir (s. III)

Marcelo fue un centurión de la Legio VII Gemina, que vivió en el siglo III. Su figura es relevante en la historia del cristianismo por su valentía al renunciar a su posición militar en un acto de fe. En un contexto donde el culto a los dioses paganos era la norma, Marcelo decidió despojarse de su cinto militar y arrojar su espada, proclamando su lealtad únicamente a Jesucristo. Este acto de desafío tuvo lugar en León, España y fue el inicio de su proceso judicial que culminó en su condena a muerte.

El juicio de Marcelo se llevó a cabo en dos etapas: primero ante el gobernador Fortunato y luego ante el viceprefecto Agricolano en Tánger. A pesar de las presiones y el contexto adverso, Marcelo mantuvo su postura firme, afirmando que no podía servir a otro ejército que no fuera el de Dios. Su decisión de aceptar la condena a muerte por decapitación lo consagró como mártir, un símbolo de fe y resistencia ante la opresión.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Marcelo está marcada por su inquebrantable fe en Jesús, a quien consideró su único líder. Su acto de renuncia al ejército romano durante un sacrificio a los dioses paganos es un testimonio de su compromiso con el cristianismo. Este momento decisivo refleja su convicción de que la verdadera lealtad se encuentra en el servicio a Dios. En este contexto, Marcelo se convierte en un ejemplo de integridad y valentía para los cristianos de todas las épocas.

Su historia, aunque breve, resuena con el mensaje de sacrificio y entrega que Jesús predicó. Al aceptar su destino, Marcelo se alinea con el sufrimiento de Cristo, convirtiéndose en un testigo de la fe. Su legado perdura como un recordatorio de que, en momentos de adversidad, la fe puede llevar a decisiones que cambian el curso de la vida. Su acto de fe se puede resumir en la frase “no podía militar en más ejército”, que encapsula su dedicación a la causa cristiana.

