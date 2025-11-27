Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este jueves 27 de noviembre

Video "Lo dudé, vine y vi dos lágrimas": aseguran que esta imagen de la Virgen María llora

En este 27 de noviembre, recordamos a La Medalla Milagrosa, un símbolo de fe y protección que se reveló a la religiosa Catalina Laboure en París en 1830, marcando un hito en la devoción mariana y ofreciendo consuelo a quienes la portan con devoción.

La historia detrás de La Medalla Milagrosa

La primera aparición de la Medalla Milagrosa tuvo lugar el 27 de noviembre de 1830 en París, en la capilla de las Hijas de la Caridad, a una religiosa llamada Catalina Laboure. Durante este evento, la Virgen Santísima se mostró a Catalina mientras las Hijas de la Caridad estaban en oración. La Virgen, vestida de blanco y azul, se presentó sobre el globo terráqueo, emanando rayos de luz que simbolizaban la gracia y la protección que ofrecería a quienes llevaran la medalla con fe. Este acontecimiento se inscribe en un contexto de fervor religioso y devoción mariana, donde la figura de la Virgen se convierte en un símbolo de esperanza para los creyentes.

El relato de la aparición fue documentado por el padre Aladel, confesor de Catalina, quien lo incluyó en el proceso canónico siete años después. En la visión, la Virgen pidió que se acuñara una medalla según el modelo que ella mostró, prometiendo indulgencias y protección especial a quienes la portaran. Este mensaje de amor y amparo ha resonado a lo largo de los años, convirtiendo a la Medalla Milagrosa en un símbolo de fe y devoción en la comunidad católica.

La medalla, que representa a Nuestra Señora de manera emblemática, se ha convertido en un símbolo de esperanza y fe para millones de creyentes. La visión de la Virgen, vestida de blanco y azul, con rayos de luz emanando de sus manos, ha inspirado a muchos a buscar su intercesión. Este evento no solo marcó un hito en la historia de la devoción mariana, sino que también fortaleció la misión de las Hijas de la Caridad, quienes continúan promoviendo el mensaje de amor y protección de la Virgen en el mundo actual.

Relación con Jesús y legado espiritual

La aparición de la Virgen está intrínsecamente ligada a la figura de Jesús, ya que ella se presenta como mediadora entre Dios y la humanidad. En su visión, Catalina recibió un mensaje que enfatiza la importancia de la oración y la devoción a María, reflejando el papel fundamental de la Virgen en el plan de salvación. La medalla no solo es un objeto de devoción, sino que también invita a los fieles a vivir en comunión con el mensaje cristiano, recordando que la fe y la oración son caminos hacia la gracia divina.

Un momento clave de esta devoción se encuentra en la súplica que la Virgen pidió que se rezara: ¡Oh María, sin pecado concebida! Esta invocación resalta la pureza de María y su cercanía a Jesús, convirtiéndose en un pilar de la espiritualidad católica que invita a los creyentes a buscar su intercesión y a vivir en la luz de su ejemplo.

Todos los santos que celebramos este jueves

Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Acacio, Apolinar, Barlaán, Gustano, Josafat, Desiderio, Sigfredo, Valeriano, Virgilio, Máximo, Irenarco, Facundo, Primitivo, Jacobo, Oda, Maharhapor, Basileo, Auxilio, Saturnino, Santiago, Severino, Bihildis, Edvoldo

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.