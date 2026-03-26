Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy jueves 26 de marzo? Todo lo que debes saber del santoral de hoy Sumérgete en el calendario de los santos y explora la vida y el legado de esta venerada figura para enriquecer tu fe y devoción.

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Hoy jueves 26 de marzo, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Braulio, obispo (c. a. 590-651), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Braulio, obispo (c. a. 590-651)

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Braulio fue un destacado obispo de Zaragoza, conocido por su influencia en la cultura y la política de su tiempo. Aunque se desconoce su origen y juventud, se tiene constancia de su labor como obispo desde el año 626. Fue discípulo de san Isidoro, un importante escritor y doctor de la Iglesia y participó activamente en la corriente de pensamiento isidoriana, que dejó una huella profunda en la educación medieval. Su contribución más notable fue la división y titulación de las Etimologías de san Isidoro, una obra fundamental que recopiló el saber antiguo y se convirtió en un texto esencial en las escuelas de la época.

Además de su labor intelectual, Braulio tuvo un papel relevante en los concilios V y VI de Toledo, donde se abordaron cuestiones eclesiásticas y se establecieron normas sobre la elección de reyes. Su influencia se extendió a la política, buscando suavizar las leyes con un enfoque cristiano y promoviendo la unidad del reino visigodo. A través de sus más de 44 cartas, se ha podido conocer mejor la realidad de la España visigoda y su compromiso con la justicia y la paz en un contexto de tensiones sociales y políticas.

Relación con Jesús y legado espiritual

El legado de Braulio se manifiesta en su dedicación a la vida eclesiástica y su esfuerzo por integrar los valores cristianos en la sociedad de su tiempo. Aunque no fue testigo directo de los eventos del Evangelio, su labor como obispo y su participación en los concilios reflejan un compromiso con el mensaje de Jesús y la construcción de una comunidad unida en la fe. Su intervención en la vida política y social de su época, buscando siempre el bienestar del pueblo, es un claro ejemplo de su deseo de vivir según los principios cristianos.

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Un momento clave de su vida se refleja en su influencia sobre los reyes, donde se esforzó por promover leyes más justas y humanas. Su papel en la historia se resume en la frase “intervino fuertemente en la vida”, que destaca su compromiso con la justicia y la paz en un tiempo de desafíos. La festividad de Braulio se celebra el 26 de marzo, conmemorando su muerte en el año 625 y su legado perdurable en la historia de la Iglesia y la sociedad.

Todos los santos que celebramos este jueves

Braulio, Félix, Teodoro, Ludgero, Ireneo, Serapión, Ammonio, Pedro, Marciano, Jovino, Tecla, Casiano, Montano, Máxima, Eugenia, Miguel, Cuadrato, Teodosio, Manuel, Eutiquio, Cástulo, Guillermo, Basilio, Quiliano, Goboano, Diego José de Cádiz,

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.