¿Qué santo se celebra hoy, 23 de octubre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

En este 23 de octubre, celebramos la vida de Juan de Capistrano, presbítero (1386-1456), un ferviente misionero y reformador que, tras una vida de adversidades y transformaciones, se convirtió en un poderoso defensor de la fe y un líder en la lucha contra las herejías de su tiempo. Su legado perdura en la historia de la Iglesia, donde su elocuencia y dedicación lo llevaron a guiar a los cristianos en momentos de gran crisis.

La vida y obra de Juan de Capistrano, presbítero (1386-1456)

Juan de Capistrano nació en los Abruzzos, Italia y vivió entre 1386 y 1456. Estudió leyes en Perusa y trabajó como juez, pero su vida dio un giro radical tras ser encarcelado por defender los intereses del rey de Nápoles. Durante su cautiverio, decidió hacerse franciscano, vendiendo sus bienes y dedicándose a la pobreza y la predicación. Su figura es relevante no solo por su conversión, sino también por su incansable labor misionera y su capacidad para atraer multitudes a la fe, convirtiéndose en un destacado predicador del Evangelio.

Ordenado sacerdote, Juan de Capistrano se dedicó a la evangelización, promoviendo la paz y la conversión en diversas comunidades. Su elocuencia y fervor lo llevaron a ser conocido por sus milagros y su dedicación a la reforma dentro de la orden franciscana. A lo largo de su vida, enfrentó desafíos políticos y religiosos, siendo nombrado Inquisidor y Legado papal, lo que demuestra su compromiso con la Iglesia y su deseo de restaurar la disciplina y la fe entre los franciscanos.

Relación con Jesús y legado espiritual

Las acciones de Juan de Capistrano reflejan su profundo vínculo con Jesús, ya que dedicó su vida a predicar su mensaje y a guiar a otros hacia la conversión. Su labor fue crucial en momentos de crisis, como durante las invasiones turcas, donde organizó una nueva Cruzada y lideró un ejército cristiano hacia la victoria en Belgrado. Su capacidad de persuasión y su fervor religioso lo convirtieron en un líder espiritual y militar, siendo recordado por su famosa frase: “predicando ante los Príncipes”.

El legado espiritual de Juan de Capistrano perdura en su dedicación a la fe y su incansable esfuerzo por reformar la Iglesia. Su vida es un testimonio de cómo la bondad y la firmeza pueden coexistir en la búsqueda de la verdad y la justicia. Su muerte en 1456 marcó el fin de una era de fervor y dedicación, dejando un impacto duradero en la historia de la Iglesia y en la vida de aquellos que lo siguieron.

Todos los santos que celebramos este jueves

Juan de Capistrano, Teodoreto, Servando, Germán, Giraldo, Graciano, Teodoro, Sócrates, Teodoto, Ignacio, Juan, Román, Vero, Benito, Severino, Bertario, Sira, Oda, Domicio, Juan el Bueno

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.