Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este jueves 16 de octubre

Hoy jueves 16 de octubre, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Margarita María de Alacoque, virgen (1647-1690), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Margarita María de Alacoque, virgen (1647-1690)

Margarita María de Alacoque nació el 22 de julio de 1647 en Lauthecourt, Francia. Creció en un entorno marcado por la piedad cristiana, pero también por la influencia del jansenismo, una corriente que cuestionaba la bondad y la cercanía de Dios hacia los hombres. A los 22 años, tras una experiencia espiritual profunda, decidió ingresar en el monasterio de las salesas en Paray-le-Monial, donde se unió a la Orden de la Visitación de Nuestra Señora. Su vida se desarrolló en un contexto de fervor religioso y desafíos, donde su devoción a la Eucaristía y su amor por Jesucristo la llevaron a convertirse en una figura clave en la revitalización de la piedad católica.

Durante su vida, Margarita María tuvo visiones de Cristo, quien le reveló su Sagrado Corazón como símbolo de amor y compasión hacia la humanidad. Estas revelaciones fueron fundamentales para la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que ella promovió incansablemente a pesar de la oposición que enfrentó. Su mensaje de amor y reparación resonó en una época en la que la fe católica se veía amenazada por corrientes de pensamiento que distorsionaban la imagen de Dios, presentándolo como un juez distante en lugar de un padre amoroso.

La historia detrás de su relación con Jesús y legado espiritual

La relación de Margarita María de Alacoque con Jesús se profundizó a través de sus visiones, donde experimentó el amor incondicional de Cristo. En una de sus apariciones, el Sagrado Corazón le dijo: “Mira este Corazón que tanto ha amado”, un momento clave que marcó su vida y su misión. A partir de estas experiencias, Margarita promovió la devoción al Sagrado Corazón, instando a los fieles a practicar la comunión frecuente y la reparación por las ofensas a Jesús en la Eucaristía.

Su legado espiritual se traduce en una invitación a vivir la fe de manera activa y comprometida, buscando la santidad a través de prácticas sencillas y accesibles. La devoción que ella instauró no solo se limitó a su comunidad, sino que se expandió por Europa y América, dejando una huella perdurable en la espiritualidad católica. Margarita María falleció el 17 de octubre de 1690 y fue canonizada por el papa Benedicto XV el 13 de mayo de 1920, siendo recordada como una ferviente apóstol del amor de Cristo.

Todos los santos que celebramos este jueves

Margarita María de Alacoque, Eduvigis, Ambrosio, Lulo, Julio, Florentino, Elifio, Demetrio, Eugenio, Evodio, Colman, Bertrán, Mummolino, Saturnino, Nereo, Martiniano, Bonita, Saturiano, Máxima, Basiano, Faviano, Sabiniano, Bolonia, Gerardo Mayela, Galo, Bercario, Gordiano, Vital.

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.