¿Qué santo se celebra hoy domingo 9 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Hoy domingo 9 de noviembre, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Dedicación de la Basílica del Salvador (a. 324), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La Dedicación de la Basílica del Salvador (a. 324)

PUBLICIDAD

La Dedicación de la Basílica del Salvador, también conocida como Basílica «Constantiniana», es un evento significativo en la historia de la Iglesia. Este templo, que se erige como la catedral del Papa, simboliza el poder eclesiástico de Roma y su influencia en el mundo. Su dedicación tuvo lugar el 9 de noviembre del año 324, bajo la dirección de san Silvestre, quien fue un importante líder de la comunidad cristiana en una época de transición y consolidación de la fe cristiana tras la legalización de la religión por el emperador Constantino.

La basílica, situada en el monte Celio, tiene una rica historia que se entrelaza con la familia imperial. Se dice que Constantino, después de ser curado de la lepra por san Silvestre, donó los terrenos para su construcción como agradecimiento. Este acto no solo marcó un hito en la historia arquitectónica, sino que también representó un compromiso con la fe cristiana y su expansión. La basílica ha sido testigo de numerosos concilios y eventos importantes, consolidando su relevancia en la historia de la Iglesia.

Relación con Jesús y legado espiritual

La dedicación de la basílica no solo es un acto ceremonial, sino que también refleja el profundo vínculo entre la comunidad cristiana y Jesús. En este lugar, se celebra el culto y se recuerda el sacrificio redentor de la Cruz, lo que permite a los fieles acercarse a la divinidad. La escena evangélica en la que Jesús llama a Zaqueo, un publicano despreciable, resuena en este contexto, simbolizando el deseo de Dios de habitar entre los hombres y ofrecerles salvación. Este momento clave se puede resumir en «habitar en su casa», que representa la invitación divina a la comunión.

PUBLICIDAD

El legado espiritual de la Basílica del Salvador es, por tanto, un recordatorio de la misión evangelizadora de la Iglesia. A través de la celebración de la Misa y los sacramentos, los fieles son llamados a convertirse en «piedras vivas» de la comunidad cristiana, unidas por la caridad. La basílica, con su grandeza y su historia de desafíos, simboliza la Iglesia en todas sus dimensiones, donde la fe, el arte y la espiritualidad se entrelazan en un continuo esfuerzo por vivir el mensaje de Cristo.

Todos los santos que celebramos este domingo

Nuestra Señora de la Almudena, Eustolia, Sopatra, Teodoro, Clemente, Orestes, Alejandro, Agripino, Benigno, Timoteo, Ursino, Erefrido, Silvestre, San Juan Bautista, San Juan Evangelista.

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.