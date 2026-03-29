Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del domingo 29 de marzo Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

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En este 29 de marzo, recordamos a Eustasio de Luxeüil, abad († 625), un ferviente discípulo de san Columbano que, tras fundar el monasterio de Luxeüil, se convirtió en un pilar de la vida monástica y espiritual en la Europa merovingia, guiando a más de seiscientos monjes en su búsqueda de la oración y la penitencia. Su legado perdura en la historia de la evangelización y la unidad de la Iglesia.

La vida y obra de Eustasio de Luxeüil, abad († 625)

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Nacido en la segunda mitad del siglo VI en Borgoña, Eustasio de Luxeüil fue un destacado abad y discípulo de san Columbano, un monje irlandés que buscaba la soledad en las Galias. Su vida estuvo marcada por la búsqueda de un lugar propicio para la oración y la penitencia, lo que lo llevó a convertirse en uno de los primeros monjes del monasterio de Luxeüil, fundado por Columbano. Este monasterio se convirtió en un importante centro de vida monástica, dando origen a otros conventos célebres en la región.

La figura de Eustasio es relevante no solo por su dedicación a la vida monástica, sino también por su papel en la defensa de la disciplina y la unidad dentro de su comunidad. A lo largo de su vida, enfrentó desafíos significativos, como la intervención de la reina Bruneguilda y su nieto, que alteraron la paz en el monasterio. A pesar de las dificultades, Eustasio se mantuvo firme en su compromiso con la fe y la comunidad, lo que le permitió reunir a más de seiscientos monjes a su alrededor, convirtiéndose en un pilar espiritual en la región.

Relación con Jesús y legado espiritual



Las acciones de Eustasio de Luxeüil reflejan un profundo vínculo con Jesús, manifestado en su dedicación a la oración y la penitencia. Su liderazgo en el monasterio no solo restauró la disciplina, sino que también promovió un ambiente de caridad y unidad. A pesar de los conflictos internos, como el cisma provocado por el monje Agreste, Eustasio demostró su capacidad para mediar y restaurar la paz, convenciendo a los obispos de la verdad de su causa. Este momento clave en su vida se puede resumir en la frase “restablecida la paz monacal”, que simboliza su éxito en la reconciliación y la fortaleza de su liderazgo.

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El legado espiritual de Eustasio perdura en la historia de la Iglesia, no solo por su labor en Luxeüil, sino también por su influencia en la evangelización de tierras alemanas. Su vida ejemplar y su dedicación a la comunidad monástica lo convirtieron en un modelo de santidad y su deseo de ver a Dios al final de su vida es un testimonio de su profunda fe y compromiso con el mensaje cristiano.

Todos los santos que celebramos este domingo

Jonás, Baraquisio, Acacio, Bertoldo, Cirilo, Segundo, Pastor, Victoriano, Armogastes, Máscula, Arquimimo, Sáturo, Eustasio, Simplicio, Constantino, Baltasar Sánchez, Raimundo Lulio.

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.