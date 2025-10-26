TV SHOWS
¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del domingo 26 de octubre

En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Evaristo, papa y mártir (s. II). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

En este 26 de octubre, recordamos a Evaristo, papa y mártir (s. II), un ferviente defensor de la fe cristiana que, desde su humildad y dedicación, guió a la comunidad de Roma en tiempos de persecución, dejando un legado de amor y servicio a Jesucristo.

La vida y obra de Evaristo, papa y mártir (s. II)

Evaristo nació alrededor del año 60 en una familia judía en tierras griegas. Recibió una educación judía y se formó en los liceos helénicos. Aunque no se conocen detalles sobre su conversión al cristianismo, se le reconoce como un presbítero muy estimado en Roma, donde se dedicó a elevar el nivel de la comunidad cristiana, mostrando un profundo celo por Jesucristo. Su conocimiento de la Sagrada Escritura y su habilidad en la predicación, junto con su humildad en el servicio, lo hicieron destacar entre los fieles.

Tras la muerte del Papa Anacleto, Evaristo fue elegido como su sucesor el 27 de julio del año 108. A pesar de su resistencia a asumir tal dignidad, se dedicó a atender las necesidades de la comunidad, defendiendo la verdadera fe contra los errores gnósticos y estableciendo normas para la consagración y el trabajo pastoral de obispos y diáconos. También promovió la celebración pública de los matrimonios y escribió cartas a los fieles de África y Egipto, contribuyendo a la organización y el gobierno de la Iglesia en un tiempo de creciente persecución.

Relación con Jesús y legado espiritual

Durante su papado, Evaristo vivió en un contexto de persecución bajo el emperador Trajano, donde la Iglesia, aunque en crecimiento, enfrentaba severas dificultades. Su liderazgo se caracterizó por una fe silenciosa y fuerte y su compromiso con la comunidad cristiana reflejó los valores del mensaje de Jesús. Aunque no fue testigo directo de eventos como la resurrección, su vida y decisiones contribuyeron a la difusión del cristianismo en un momento crucial. Un momento clave de su legado se puede resumir en la frase “defiende la verdadera fe”, que encapsula su misión y dedicación a la causa cristiana.

Todos los santos que celebramos este domingo

Rogaciano, Felicísimo, Luciano, Marciano, Heráclides, Tito, Floro, Eliavo, Alor, Amando, Basilio, Eata, Dorgan, Derbilia, Leptina, Atanasio, Gutberto, Fulco, Gaudioso, Rústico, Bernardo, Sigisbaldo, Aptonio, Evaristo, Quadragésimo, Cenid.

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univisión.

