¿Qué santo se celebra hoy domingo 19 de octubre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Hoy domingo 19 de octubre, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia del presbítero Pedro de Alcántara, (1499-1562), cuya vida y legado forman parte fundamental de las tradiciones católicas.

La vida y obra de Pedro de Alcántara, presbítero (1499-1562)

Pedro de Alcántara fue un destacado religioso franciscano nacido en 1494 en Alcántara, Extremadura, España. Proveniente de una familia noble, su vida se desarrolló en un contexto de fervor religioso y deseo de evangelización en el Nuevo Mundo. A los 16 años, se unió a la orden franciscana, donde se dedicó a la reforma y organización de su comunidad, convirtiéndose en un líder influyente. En 1538, fue nombrado provincial y promovió la renovación de la orden, estableciendo conventos reformados que se conocen como alcantarinos.

La vida de Pedro de Alcántara estuvo marcada por su profunda espiritualidad y su compromiso con la austeridad. Su dedicación a la penitencia y su deseo de vivir según los principios de Dios lo llevaron a ser un modelo de santidad en su tiempo. A pesar de su riguroso estilo de vida, se destacó por su amabilidad y sensibilidad hacia los demás, ganándose el respeto y la admiración de contemporáneos como Teresa de Jesús y Carlos V. Su legado perdura en la tradición franciscana y en la historia de la Iglesia.

La historia detrás de su relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Pedro de Alcántara estuvo profundamente entrelazada con su relación con Jesús, a quien buscó imitar en su vida diaria. Su compromiso con la penitencia y la austeridad reflejaba su deseo de identificarse con Cristo crucificado. A lo largo de su vida, fue testigo de numerosos milagros y experiencias místicas, incluyendo momentos de éxtasis en la oración. Su capacidad para realizar milagros, como curar enfermos y su firme resistencia a las tentaciones, evidencian su profunda conexión espiritual.

El legado de Pedro de Alcántara se manifiesta en su influencia en la reforma de la orden franciscana y en su dedicación a la vida de oración y penitencia. Su vida ejemplar continúa inspirando a muchos en su búsqueda de la santidad y en la práctica de valores cristianos, recordando que la verdadera fuerza espiritual proviene de la entrega total a Dios.

Todos los santos que celebramos este domingo

Pedro de Alcántara, Juan de Brebeuf, Isaac Yogues, Renato, Pablo de la Cruz, Berónico, Tolomeo, Lucio, Varo, Máximo, Etbino, Teofrido, Aquilino, Zósimo, Eusterio, Sadot, Desiderio, Aquilón, Pelagia, Fredeswinda, Laura.

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.