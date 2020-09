Buscan al feminicida de una menor de 14 años cuyo cuerpo fue hallado debajo de una cama

Si bien el lazo en el cuello que tenía el cadáver de la menor podría confirmar que la víctima fue estrangulada, las autoridades no descartan que la víctima también haya sufrido lesiones de arma blanca.

Diana Cecilia Acosta, madre de Pretti, precisó que, tras no encontrar a su hija durante las primeras horas de la mañana del domingo, realizó la denuncia correspondiente para intentar localizarla. Después de movilizarse, la policía encontró el cuerpo entre dos colchones en la casa donde se había realizado la fiesta.

Incluso, dijo que pudo llevar a la comisaría a todos los que estuvieron en la fiesta para saber lo que había ocurrido, luego de que le dijeron que su hija se había ido caminando por la calle. “El que se fugó (Jerez) estuvo hablando conmigo, me vio a la cara, dijo que iba a buscar el documento y no volvió nunca más, no lo tendrían que haber dejado salir", se lamentó.