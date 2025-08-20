Premios Juventud 2025 tendrá nuevas categorías para artistas e influencers: Conoce cuáles son
Premios Juventud reconoce el talento de artistas musicales, actores y creadores de contenido para redes sociales. En su edición de 2025 contará con nuevas categorías en las nominaciones, te contamos cuáles son.
No te pierdas la transmisión en vivo de Premios Juventud 2025 el 25 de septiembre, a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y a las 8P/7C disfruta la ceremonia de entrega por Univision.
¡Premios Juventud 2025 ya dio a conocer la lista de nominados! La fiesta más hot del año reconocerá tanto a los artistas musicales que nos hacen vibrar con sus canciones, como a los actores que nos transmiten grandes emociones, y a creadores de contenido que han conquistado las redes sociales.
Para darle el espacio merecido a cada uno de los talentos, en esta edición número 22 se amplió el número de categorías.
Premios Juventud 2025 tendrá nuevas categorías este año
Premios Juventud 2025 contará con 41 categorías en este 2025, un número mayor que en la edición anterior. Entre los nuevos galardones se encuentran más reconocimientos a la música pop y géneros que de este se desprenden. También hay un énfasis especial en la música mexicana y sus derivados, así como reconocimientos a influencers de belleza, viajes y deportes.
Cabe mencionar que en esta edición se decidió suprimir algunas categorías de años anteriores, como Artista Premios Juventud Masculino y Artista Premios Juventud Femenina, para dar paso a otras nuevas, como Artista Premios Juventud del Año, en la cual se elige a los nominados sin importar si son hombres o mujeres.
Esta es la lista completa de las nuevas categorías de nominados que veremos en Premios Juventud 2025:
- Artista Premios Juventud del Año
- La Nueva Generación Música Mexicana
- Mejor Dance Track
- Mejor Canción Urbano Alternativo
- Mejor Canción Pop/Rhythmic
- Mejor Canción Pop
- Mejor Canción Pop Rock
- Mejor Canción Pop Balada
- Mejor Álbum Pop
- Afrobeat Latino del Año
- Mejor Fusión Música Mexicana
- Mejor Canción Música Mexicana
- Mejor Canción Mariachi Música Mexicana
- Mejor Canción Banda Música Mexicana
- Mejor Canción Música Mexicana Alternativa
- Mejor Canción Norteña Música Mexicana
- Mejor Álbum Música Mexicana
- #GettingReadyWith
- Podcast del Año
- Stream que Nos Pegó
- #ModoAvión
- POV Futbolero
¿Cómo votar en Premios Juventud 2025?
Dado que este año hay más categorías en las cuales votar, no es de extrañar que los fans estén más que ansiosos por emitir su voto.
Para hacerlo, solo hay que ingresar a la página www.premiosjuventud.com/vota, registrarse con una cuenta de correo electrónico válido, elegir la sección y categorías correspondientes y dar clic en el o la artista que se quiera ver triunfar.
Es importante mencionar que solamente se puede votar por un famoso en cada categoría y solo es posible participar en la votación una vez por cada correo electrónico.
Al emitir tu voto, aparecerá un mensaje de “Gracias” en la pantalla, lo que confirma que se registró exitosamente.
¿Cuándo empiezan y terminan las votaciones de Premios Juventud 2024?
Las votaciones de Premios Juventud 2025 inician el 19 de agosto y cierran el 01 de septiembre.
¿Cuándo es Premios Juventud 2025?
La fiesta más hot del año se celebrará el 25 de septiembre. Por primera vez, la fecha coincide con el Mes de la Herencia Hispana, con lo que se busca celebrar aún más la cultura latina.
¿Cómo y a qué hora ver Premios Juventud 2025?
La cita para la fiesta más hot del año es a las 7P/6C. Premios Juventud 2025 se transmitirá por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. Para quienes prefieran los medios digitales, las redes sociales de Premios Juventud y este sitio web llevarán el minuto a minuto de la noche.