Premios Juventud 2025 tendrá nuevas categorías para artistas e influencers: Conoce cuáles son

¡Premios Juventud 2025 ya dio a conocer la lista de nominados! La fiesta más hot del año reconocerá tanto a los artistas musicales que nos hacen vibrar con sus canciones, como a los actores que nos transmiten grandes emociones, y a creadores de contenido que han conquistado las redes sociales.

Para darle el espacio merecido a cada uno de los talentos, en esta edición número 22 se amplió el número de categorías.

Premios Juventud 2025 tendrá nuevas categorías este año

Premios Juventud 2025 contará con 41 categorías en este 2025, un número mayor que en la edición anterior. Entre los nuevos galardones se encuentran más reconocimientos a la música pop y géneros que de este se desprenden. También hay un énfasis especial en la música mexicana y sus derivados, así como reconocimientos a influencers de belleza, viajes y deportes.

Cabe mencionar que en esta edición se decidió suprimir algunas categorías de años anteriores, como Artista Premios Juventud Masculino y Artista Premios Juventud Femenina, para dar paso a otras nuevas, como Artista Premios Juventud del Año, en la cual se elige a los nominados sin importar si son hombres o mujeres.

Esta es la lista completa de las nuevas categorías de nominados que veremos en Premios Juventud 2025:





Artista Premios Juventud del Año

La Nueva Generación Música Mexicana

Mejor Dance Track

Mejor Canción Urbano Alternativo

Mejor Canción Pop/Rhythmic

Mejor Canción Pop

Mejor Canción Pop Rock

Mejor Canción Pop Balada

Mejor Álbum Pop

Afrobeat Latino del Año

Mejor Fusión Música Mexicana

Mejor Canción Música Mexicana

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana

Mejor Canción Banda Música Mexicana

Mejor Canción Música Mexicana Alternativa

Mejor Canción Norteña Música Mexicana

Mejor Álbum Música Mexicana

#GettingReadyWith

Podcast del Año

Stream que Nos Pegó

#ModoAvión

POV Futbolero

¿Cómo votar en Premios Juventud 2025?

Dado que este año hay más categorías en las cuales votar, no es de extrañar que los fans estén más que ansiosos por emitir su voto.

Para hacerlo, solo hay que ingresar a la página www.premiosjuventud.com/vota , registrarse con una cuenta de correo electrónico válido, elegir la sección y categorías correspondientes y dar clic en el o la artista que se quiera ver triunfar.

Es importante mencionar que solamente se puede votar por un famoso en cada categoría y solo es posible participar en la votación una vez por cada correo electrónico.

Al emitir tu voto, aparecerá un mensaje de “Gracias” en la pantalla, lo que confirma que se registró exitosamente.

¿Cuándo empiezan y terminan las votaciones de Premios Juventud 2024?

Las votaciones de Premios Juventud 2025 inician el 19 de agosto y cierran el 01 de septiembre.

¿Cuándo es Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año se celebrará el 25 de septiembre. Por primera vez, la fecha coincide con el Mes de la Herencia Hispana, con lo que se busca celebrar aún más la cultura latina.

