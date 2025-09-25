TV SHOWS
TV SHOWS
premios juventud
Premios Juventud 2025

Premios Juventud 2025: A qué hora y dónde ver la ceremonia y la alfombra roja

Premios Juventud 2025 se llevará a cabo este 25 de septiembre en Panamá y aquí te compartimos a qué hora inicia Noche de Estrellas, la alfombra azul y la ceremonia de premios; dónde verlo en vivo y streaming, la lista de nominados, quiénes son los host, qué artistas cantarán, el live blog minuto a minuto y mucho más.

La fiesta más hot del año se transmitirá por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming en español con más más de 100 canales y totalmente gratis.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
Video Premios Juventud 2025: Farruko, Wisin y Emilia en el segundo día de ensayos

Premios Juventud 2025 es hoy 25 de septiembre y tiene muchas sorpresas preparadas, las cuales podrás disfrutar en vivo: más de 30 invitados sobre el escenario, un live stream con contenido exclusivo y mucho más.

La fiesta más hot del año comienza con el live stream a las 6:30P/5:30C, en el que podrás ver entrevistas exclusivas y todo el backstage. A las 7P/6C inicia el programa especial Noche de Estrellas y la alfombra azul; y la ceremonia de premiación empieza a las 8P/7C. Dicha ceremonia arrancará con un show musical dedicado a Panamá.

PUBLICIDAD

También puedes seguir la cobertura minuto a minuto por medio del live blog en la página web de Premios Juventud y las redes sociales oficiales.

Horario y cómo ver en vivo Premios Juventud 2025 y la alfombra azul

  • Fecha: Jueves 23 de septiembre de 2025.
  • Hora: El live stream inicia a las 6:30P/5:30C, Noche de estrellas y la alfombra azul a las 6P/5C, y la ceremonia de premiación a las 8P/7C.
  • Lugar: Panamá.
  • Donde ver: A través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Más sobre Premios Juventud 2025

Así se vivieron los ensayos de los artistas en Premios Juventud 2025
21:44
NUEVO

Así se vivieron los ensayos de los artistas en Premios Juventud 2025

Premios Juventud
Premios Juventud 2025: Farruko, Wisin y Emilia en el segundo día de ensayos
7:31

Premios Juventud 2025: Farruko, Wisin y Emilia en el segundo día de ensayos

Premios Juventud
Farruko cuenta por qué Panamá es una inspiración para su música en Premios Juventud 2025 Backstage
4:39

Farruko cuenta por qué Panamá es una inspiración para su música en Premios Juventud 2025 Backstage

Premios Juventud
Xavi revela su colaboración soñada en Premios Juventud 2025 Backstage
8:58

Xavi revela su colaboración soñada en Premios Juventud 2025 Backstage

Premios Juventud
Así fueron los ensayos de los artistas que cantarán en Premios Juventud 2025: Fotos
9 mins

Así fueron los ensayos de los artistas que cantarán en Premios Juventud 2025: Fotos

Premios Juventud
Premios Juventud 2025: así se vivió el primer día de ensayos con Rich Yashel y Yami Safdie
4:11

Premios Juventud 2025: así se vivió el primer día de ensayos con Rich Yashel y Yami Safdie

Premios Juventud
Premios Juventud 2025 tendrá a Daniel Elbittar, Adamari López y más presentadores de las categorías
9 mins

Premios Juventud 2025 tendrá a Daniel Elbittar, Adamari López y más presentadores de las categorías

Premios Juventud
Premios Juventud 2025: ¿Cuándo son, dónde y a qué hora inicia la fiesta más hot del año?
1 mins

Premios Juventud 2025: ¿Cuándo son, dónde y a qué hora inicia la fiesta más hot del año?

Premios Juventud
El talento de Emmanuel Palomares brilla en Premios Juventud 2025: Es nominado a Mi Actor Favorito
3 mins

El talento de Emmanuel Palomares brilla en Premios Juventud 2025: Es nominado a Mi Actor Favorito

Premios Juventud
Premios Juventud 2025: Todos los artistas confirmados que se presentarán en vivo
16 mins

Premios Juventud 2025: Todos los artistas confirmados que se presentarán en vivo

Premios Juventud

Premios Juventud 2025 también se puede ver en streaming

También puedes ver Premios Juventud 2025 en ViX, el mejor servicio de streaming en español.

Notas Relacionadas

Los artistas nominados a Mi Actor Favorito, Mi Actriz Preferida y Me Enamoran en Premios Juventud 2025

Los artistas nominados a Mi Actor Favorito, Mi Actriz Preferida y Me Enamoran en Premios Juventud 2025

Premios Juventud
7 min

Premios Juventud 2025: La lista de nominados

Este año, Premios Juventud tiene una lista de 231 artistas nominados, divididos en 41 categorías que reconocen el talento de músicos, actores e incluencers. Para conocer la lista completa de nominados solo da clic aquí.

Notas Relacionadas

Ellos son los artistas más nominados de Premios Juventud 2025

Ellos son los artistas más nominados de Premios Juventud 2025

Premios Juventud
10 min

¿Quién va a cantar en Premios Juventud 2025?

Premios Juventud 2025 contará con la presencia de más de 30 artistas en el escenario, los cuales ofrecerán inolvidables shows musicales. Entre ellos destacan: Bad Gyal, Farruko, Maluma, Xavi, Grupo Firme, Sech, Natti Natasha, Willie Colón y muchos más.

PUBLICIDAD

Aquí puedes ver la lista completa de los artistas que cantarán en el escenario de Premios Juventud 2025.

Ellos serán los host de Premios Juventud 2025

La fiesta más hot del año contará con presentadoras de lujo: Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira serán las encargadas de conducir el gran evento.

En cuanto a Noche de Estrellas, el programa especial que es la antesala de Premios Juventud, los presentadores serán: Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Diego Klein (que además está nominado en dos categorías), Kunno y Brianda Deyanara.

Por otra parte, la conducción del live stream quedará a cargo de Yeri Mua, Alejandra Jaramillo, Beta Mejía, Kunno, Candy Lover, Marelissa Him y Vicky Van.

Finalmente, las 41 categorías de Premios Juventud serán presentadas por diversas celebridades, como Adamari López, Angélica Rivera, Daniel Elbittar, Eduin Caz, Emilio Osorio y muchos más (puedes conocer la lista completa aquí).

Relacionados:
Premios Juventud 2025Premios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD