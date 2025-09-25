Premios Juventud 2025: A qué hora y dónde ver la ceremonia y la alfombra roja
Premios Juventud 2025 se llevará a cabo este 25 de septiembre en Panamá y aquí te compartimos a qué hora inicia Noche de Estrellas, la alfombra azul y la ceremonia de premios; dónde verlo en vivo y streaming, la lista de nominados, quiénes son los host, qué artistas cantarán, el live blog minuto a minuto y mucho más.
La fiesta más hot del año se transmitirá por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming en español con más más de 100 canales y totalmente gratis.
Premios Juventud 2025 es hoy 25 de septiembre y tiene muchas sorpresas preparadas, las cuales podrás disfrutar en vivo: más de 30 invitados sobre el escenario, un live stream con contenido exclusivo y mucho más.
La fiesta más hot del año comienza con el live stream a las 6:30P/5:30C, en el que podrás ver entrevistas exclusivas y todo el backstage. A las 7P/6C inicia el programa especial Noche de Estrellas y la alfombra azul; y la ceremonia de premiación empieza a las 8P/7C. Dicha ceremonia arrancará con un show musical dedicado a Panamá.
También puedes seguir la cobertura minuto a minuto por medio del live blog en la página web de Premios Juventud y las redes sociales oficiales.
Horario y cómo ver en vivo Premios Juventud 2025 y la alfombra azul
- Fecha: Jueves 23 de septiembre de 2025.
- Hora: El live stream inicia a las 6:30P/5:30C, Noche de estrellas y la alfombra azul a las 6P/5C, y la ceremonia de premiación a las 8P/7C.
- Lugar: Panamá.
- Donde ver: A través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.
Premios Juventud 2025 también se puede ver en streaming
También puedes ver Premios Juventud 2025 en ViX, el mejor servicio de streaming en español.
Notas Relacionadas
Premios Juventud 2025: La lista de nominados
Este año, Premios Juventud tiene una lista de 231 artistas nominados, divididos en 41 categorías que reconocen el talento de músicos, actores e incluencers. Para conocer la lista completa de nominados solo da clic aquí.
Notas Relacionadas
Ellos son los artistas más nominados de Premios Juventud 2025
¿Quién va a cantar en Premios Juventud 2025?
Premios Juventud 2025 contará con la presencia de más de 30 artistas en el escenario, los cuales ofrecerán inolvidables shows musicales. Entre ellos destacan: Bad Gyal, Farruko, Maluma, Xavi, Grupo Firme, Sech, Natti Natasha, Willie Colón y muchos más.
Aquí puedes ver la lista completa de los artistas que cantarán en el escenario de Premios Juventud 2025.
Ellos serán los host de Premios Juventud 2025
La fiesta más hot del año contará con presentadoras de lujo: Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira serán las encargadas de conducir el gran evento.
En cuanto a Noche de Estrellas, el programa especial que es la antesala de Premios Juventud, los presentadores serán: Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Diego Klein (que además está nominado en dos categorías), Kunno y Brianda Deyanara.
Por otra parte, la conducción del live stream quedará a cargo de Yeri Mua, Alejandra Jaramillo, Beta Mejía, Kunno, Candy Lover, Marelissa Him y Vicky Van.
Finalmente, las 41 categorías de Premios Juventud serán presentadas por diversas celebridades, como Adamari López, Angélica Rivera, Daniel Elbittar, Eduin Caz, Emilio Osorio y muchos más (puedes conocer la lista completa aquí).