Video Premios Juventud 2025: Farruko, Wisin y Emilia en el segundo día de ensayos

Premios Juventud 2025 es hoy 25 de septiembre y tiene muchas sorpresas preparadas, las cuales podrás disfrutar en vivo: más de 30 invitados sobre el escenario, un live stream con contenido exclusivo y mucho más.

También puedes seguir la cobertura minuto a minuto por medio del live blog en la página web de Premios Juventud y las redes sociales oficiales.

Horario y cómo ver en vivo Premios Juventud 2025 y la alfombra azul

Fecha: Jueves 23 de septiembre de 2025.

Hora: El live stream inicia a las 6:30P/5:30C, Noche de estrellas y la alfombra azul a las 6P/5C, y la ceremonia de premiación a las 8P/7C.

Lugar: Panamá.

Donde ver: A través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Premios Juventud 2025 también se puede ver en streaming

También puedes ver Premios Juventud 2025 en ViX, el mejor servicio de streaming en español.

Premios Juventud 2025: La lista de nominados

Este año, Premios Juventud tiene una lista de 231 artistas nominados, divididos en 41 categorías que reconocen el talento de músicos, actores e incluencers. Para conocer la lista completa de nominados solo da clic aquí.

¿Quién va a cantar en Premios Juventud 2025?

Premios Juventud 2025 contará con la presencia de más de 30 artistas en el escenario, los cuales ofrecerán inolvidables shows musicales. Entre ellos destacan: Bad Gyal, Farruko, Maluma, Xavi, Grupo Firme, Sech, Natti Natasha, Willie Colón y muchos más.

Aquí puedes ver la lista completa de los artistas que cantarán en el escenario de Premios Juventud 2025.

Ellos serán los host de Premios Juventud 2025

La fiesta más hot del año contará con presentadoras de lujo: Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira serán las encargadas de conducir el gran evento.

En cuanto a Noche de Estrellas, el programa especial que es la antesala de Premios Juventud, los presentadores serán: Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Diego Klein (que además está nominado en dos categorías), Kunno y Brianda Deyanara.

Por otra parte, la conducción del live stream quedará a cargo de Yeri Mua, Alejandra Jaramillo, Beta Mejía, Kunno, Candy Lover, Marelissa Him y Vicky Van.