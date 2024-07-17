Premios Juventud 2024: Becky G está nominada a Artista Premios Juventud Femenina

Becky G se ha consolidado como una de las grandes cantantes latinas del momento y esto lo demuestra con su nominación a Artista Premios Juventud Femenina. En esta ocasión comparte la categoría junto a otros grandes nombres de la música como son Anitta, Karol G, María Becerra y Shakira.

La originaria de California, se encuentra entre la lista de los artistas más nominados a Premios Juventud 2024 ya que participa en otras cuatro categorías que son La Mezcla Perfecta por ‘Por el contrario’, tema que grabó junto a Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar; Mejor Colaboración Pop/Urbano y Mejor Fusión Regional Mexicana por ‘Arranca’ canción que tiene junto a Omega; y también se encuentra en Mejor Álbum Regional Mexicano por su disco ‘Esquinas’.

Premios Juventud 2024: ¿Dónde, cuándo y a qué hora son?



El Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico volverá a ser la sede de la fiesta más hot del verano. La cita será el jueves 25 de julio a partir de las 7P/6C por Univision. Puedes asistir a la fiesta comprando tus boletos aquí.

En Univision podrás ver en vivo todos los detalles de la entrega de premios comenzando a las 7P/6C con el especial "Noche de Estrellas" y una hora después con la entrega de premios. En total, el evento tendrá una duración de cuatro horas.

Premios Juventud 2024: ¿Quiénes serán los conductores?

La edición número 21 de Premios Juventud contará con tres conductores: Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin, quienes encabezarán esta celebración donde verás actuaciones espectaculares y se reconocerá a figuras destacadas con el título de "Agente de Cambio" por su trayectoria y labor altruista. Además, Domelipa y Roberto Hernández estarán a cargo de todo lo que sucede tras bambalinas.

Próximamente se anunciará la lista de artistas confirmados para actuar en esta fiesta donde se premia lo mejor de los géneros urbano, pop, tropical y regional mexicano, y se reconoce la pasión y los diversos intereses de nuestra juventud en temas como televisión y streaming, causas sociales, innovación y cultura pop.

Los Tigres del Norte, Anitta y Lele Pons serán los 'Agentes de Cambio' de Premios Juventud 2024

Este título se otorga cada año a grandes estrellas y jóvenes emprendedores que, de manera desinteresada, hacen la diferencia para construir un mundo mejor. Este año, tres celebridades serán distinguidas como 'Agentes de Cambio'.

Los Tigres del Norte son pioneros en la lucha por los derechos de los migrantes y creadores de una fundación que fomenta la apreciación y conservación de las tradiciones folclóricas mexicanas y mexicano-norteamericanas.

Anitta, representante del pop y el funk brasileño, recibirá este reconocimiento por su incansable trabajo en la conservación del medio ambiente y su lucha contra el racismo y la homofobia.

Lele Pons, quien también será conductora del evento, subirá al escenario para recibir este reconocimiento gracias a su trabajo contra el bullying y sus aportes para crear conciencia sobre la depresión y otros temas relacionados con la salud mental, basado en su propia experiencia.

Premios Juventud 2024: ¿Cómo ver y cuándo ver la transmisión en vivo?



Si asistes a la premiación en vivo en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico te sugerimos llegues a las 7P/6C, para que tengas tiempo de vivir toda la experiencia de Premios Juventud. Aquí te dejamos algunas recomendaciones para que llegues al 'Choli' .

Si sigues la transmisión por televisión, en Univision podrás ver a esa hora el especial Noche de Estrellas con todos los detalles de la alfombra roja. Recuerda que a las 8P/7C arrancará la premiación y tendrá tres horas de duración.