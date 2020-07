"Mejorar este mundo o la vida de alguien”, la intención de Juanpa Zurita con sus videos

Lejos quedó la primera aparición como influencer en la que le pagaron a Juanpa Zurita apenas $50. Ahora, convertido en una de las celebridades mexicanas más reconocidas por su presencia no sólo en las redes sociales, sino en otros medios, el joven de 24 años se ha convertido en un exitoso hombre de negocios que cuenta con su propia marca de ropa (Acapella) y que, en plena crisis del coronavirus, se estrenó como documentalista.

Considera que el destino de las comunicaciones ha tenido un enorme cambio este año: “Soy fiel creyente en que la creatividad nunca se ha visto limitada por cuatro paredes, al contrario, ha habido un despertar creativo muy particular en este suceso y es que a la gente se le han ocurrido ideas que nunca hubiera tenido si el encierro no hubiera llegado”.

Atribuye su poder de convocatoria a la habilidad de desdoblarse “de maneras distintas en cada plataforma y ofrecerle a tu audiencia una nueva parte de ti. Por ejemplo, en TikTok yo no subo lo que pongo en Instagram, y en Instagram no subo lo de YouTube. Cada medio se consume de una manera muy particular y a uno como creador esto le abre una puerta de pensar diferente”.