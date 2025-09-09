Karol G tiene 4 nominaciones: Una de ellas es Artista Premios Juventud del Año en Premios Juventud 2025

Karol G está nominada en cuatro categorías en Premios Juventud 2025

La cantante y compositora colombiana tuvo un camino arduo para llegar al estrellato, en especial porque desde el inicio buscó destacar en el reguetón, un género musical que estaba principalmente dominado por hombres cuando ella hizo su debut en 2007.

Pese a los obstáculos, su talento y perseverancia le permitieron romper esquemas, convirtiéndose en un referente global y una voz de empoderamiento para mujeres en la música urbana.

Fue en 2012 cuando su nombre comenzó a resonar en Latinoamérica gracias a su tema '301'. En 2019 alcanzó fama internacional con 'Tusa', canción en colaboración con la rapera Nicki Minaj.

A partir de entonces, Karol G se ha reinventado explorando diversos géneros musicales en sus seis álbumes, los cuales le han valido una enorme cantidad de premios y reconocimientos internacionales.

Karol G está nominada a diversas categorías de Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud 2025



Para Premios Juventud 2025, la colombiana compite en 4 categorías:





Artista Premios Juventud del Año

Mejor Urban Track por la canción ‘+57’ con Feid, DFZM, Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro & Blessd

Mejor Canción Pop/Urbano por el tema ‘Latina Foreva’

Tropical Hit con la canción ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’

Karol G y los artistas nominados en la categoría Artista Premios Juventud del Año en Premios Juventud 2025

Bad Bunny

Beéle

Carín León

Karol G

Myke Towers

Natti Natasha

Netón Vega

Rauw Alejandro

Además de Karol G, otros artistas nominados a Mejor Urban Track en Premios Juventud 2025

‘+57’ - Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd

‘Bing Bong’ - Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera

‘Degenere’’ - Myke Towers ft. benny blanco

‘DtMF’ - Bad Bunny

‘Gata Only’ - FloyyMenor & Cris Mj

‘Hay Lupita’ - Lomiiel

‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy on the Drums

‘Polvo de Tu Vida’ - J Balvin & Chencho Corleone

‘Savage Funk’ - Anitta

‘Tommy & Pamela’ - Peso Pluma & Kenia Os

Artistas que acompañan a Karol G en la categoría Mejor Canción Pop/Urbano en Premios Juventud 2025

‘2AM’ - Sebastián Yatra & Bad Gyal

‘Anestesia’ - Venesti, Goyo & Slow Mike

‘Cosas Pendientes’ - Maluma

‘Latina Foreva’ - Karol G

‘Nuevayol’ - Bad Bunny

‘orióN’ - Boza & ELENA ROSE

‘Priti’ - Danny Ocean & Sech

‘Soltera’ - Shakira

Karol G y otros cantantes que están nominados a Tropical Hit en Premios Juventud 2025

‘Alé Alé’ - Marc Anthony

‘Baile Inolvidable’ - Bad Bunny

‘Desde Hoy’ - Natti Natasha

‘En Privado’ - Xavi & Manuel Turizo

‘Fuera de Lugar’ - Venesti

‘How Deep Is Your Love’ - Prince Royce

‘Imagínate’ - Danny Ocean & Kapo

‘Llorar Bonito’ - Luis Figueroa

‘Raíces’ - Gloria Estefan

‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ - Karol G

¿Cuándo se celebra Premios Juventud 2025?

¿En dónde puedo ver en vivo Premios Juventud 2025?

Premios Juventud se transmitirá en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX, completamente gratis.

También puedes seguir el minuto a minuto por medio del liveblog en la página web y las redes sociales oficiales de Premios Juventud.

¿Quiénes serán las presentadoras de Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año confirmó que las host serán Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira.

¿Quiénes serán los host de Noche de Estrellas?

El programa especial Noche de Estrellas ofrecerá una cobertura desde la alfombra azul y los presentadores confirmados para la antesala serán Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Diego Klein, Kunno y Brianda Deyanara.

Los host serán los encargados de entrevistar a los artistas nominados e invitados especiales, además de analizar los outfits que las celebridades luzcan en la fiesta más hot del año.

¿Qué artistas estarán en Premios Juventud 2025?

Además del opening dedicado a Panamá, Premios Juventud 2025 contará con varios performance. Algunos de los artistas que se presentará en el escenario son Alleh y Yorghaki, Grupo Niche, Xavi, Grupo Niche, Sergio George, Maluma, Camilo, Bad Gyal, Farruko, Lola Indigo, Mike Towers, entre otros.

¿Cómo puedes comprar boletos para asistir a Premios Juventud 2025?