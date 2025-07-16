Premios Juventud 2025 ya tiene su primera presentadora: Clarissa Molina está confirmada

La edición número 22 de la ceremonia de Premios Juventud será histórica. Por un lado, se llevará a cabo en la Ciudad de Panamá, y por otro, es la primera vez que la gran fiesta de la música latina se celebrará durante el Mes de la Herencia Hispánica.

Con un evento de tal magnitud, no es de extrañarse que los conductores de la noche sean verdaderas estrellas.

Premios Juventud 2025: Clarissa Molina es la primera presentadora confirmada

La querida presentadora de Univision es la primera confirmada para conducir la fiesta que celebra la música latina.

La también ganadora de Nuestra Belleza Latina ya ha demostrado su talento para conducir importantes galardones, como Premio Lo Nuestro o Latin GRAMMY. El año pasado también llevó la conducción de Premios Juventud y, en anteriores ediciones, ha apoyado en alfombras rojas y backstage.

Clarissa Molina es la primera conductora confirmada de Premios Juventud 2025. Imagen TelevisaUnivision

¿Premios Juventud 2025 tendrá otros presentadores, además de Clarissa Molina?

De momento, no se tiene información de qué otras personalidades veremos en la fiesta más hot del verano. Mantente sintonizado para enterarte de las novedades.

¿Cuándo se llevará a cabo Premios Juventud 2025?

Premios Juventud 2025 se celebrará el 25 de septiembre, a las 7P/6C. Se transmitirá en vivo desde Panamá.