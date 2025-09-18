El talento de Emmanuel Palomares brilla en Premios Juventud 2025: Es nominado a Mi Actor Favorito

Premios Juventud no solo reconoce el talento de músicos y cantantes, dentro de sus 41 categorías también están aquellas que buscan premiar a actores y actrices. Uno de los nominados a Mi Actor Favorito es Emmanuel Palomares.

Emmanuel Palomares es nominado a Mi Actor Favorito en Premios Juventud 2025

PUBLICIDAD

El actor venezolano es reconocido por su trayectoria en televisión, especialmente en las telenovelas. Aunque su carrera comenzó en su país natal, fue en México, especialmente en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) donde se consolidó como histrión.

Algunos de los proyectos donde ha participado son 'Vivir de Amor', 'La Herencia', 'Vencer el Miedo' y de manera más reciente en Las Hijas de la Señora García y Los Hilos del Pasado.

Emmanuel Palomares, nominado a Mi Actor Favorito en Premios Juventud 2025. Imagen Premios Juventud.



Es precisamente su trabajo en Las Hijas de la Señora García, en donde interpretó a Nicolás Portilla, lo que lo lleva a estar nominado en la categoría Mi Actor Favorito en Premios Juventud 2025.

Emmanuel Palomares y los otros actores nominados a Mi Actor Favorito en Premios Juventud 2025

Diego Klein - Con Esa Misma Mirada

Emmanuel Palomares - Las Hijas de la Señora García

Fernando Colunga - Amanecer

José Ron - Papás por Conveniencia

Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar

¿Cuándo se celebra Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año se realizará el 25 de septiembre. La transmisión iniciará con el programa Noche de Estrellas y la alfombra azul a las 7P/6C, y a las 8P/7C comenzará la ceremonia de premiación, misma que abrirá con un show musical en homenaje a Panamá.

¿En dónde puedo ver en vivo Premios Juventud 2025?

Premios Juventud se transmitirá en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.

PUBLICIDAD

También puedes seguir el minuto a minuto por medio del liveblog en la página web y las redes sociales oficiales de Premios Juventud.

¿Quiénes serán las presentadoras de Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año confirmó que las host serán las exreinas de belleza Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira.

¿Quiénes serán los host de Noche de Estrellas?

El programa especial Noche de Estrellas ofrecerá una cobertura en vivo desde la alfombra azul y los presentadores confirmados para esta antesala serán Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Diego Klein, Kunno y Brianda Deyanara.

¿Qué artistas estarán en Premios Juventud 2025?

Además de la función musical dedicada a Panamá, Premios Juventud 2025 contará con varios performance. Algunos de los artistas que se presentará en el escenario son Farruko, Alleh y Yorghaki, Grupo Niche, Xavi, Grupo Firme, Sergio George, Maluma, Camilo, Bad Gyal, Farruko, Lola Indigo, Mike Towers y muchos más.

PUBLICIDAD

¿Cómo puedes comprar boletos para asistir a Premios Juventud 2025?

El público en general puede asistir a Premios Juventud 2025 al comprar los boletos oficiales.