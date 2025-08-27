¡Falta poco para que terminen las votaciones! Mira cómo votar por tus artistas favoritos en Premios Juventud 2025

Video Vota por tus artistas favoritos en Premios Juventud 2025

Premios Juventud confirmó que los artistas Alleh y Yorghaki tendrán una presentación musical en el evento, pero también anunció que los ganadores de la gala se decidirán muy pronto, ya que las votaciones ya están en la recta final.

¿Cuándo iniciaron las votaciones de Premios Juventud 2025?

El portal oficial de votaciones de la fiesta más hot del año se abrió el 19 de agosto, misma fecha en la que se reveló la lista completa de nominados, integrada por 231 artistas distribuidos en 41 categorías.

¿Cuál es la fecha límite para votar en Premios Juventud 2025?

El proceso para elegir a tus favoritos sigue activo, pero concluirá el lunes 1 de septiembre. Ese día se cerrarán las votaciones y comenzará el conteo de votos que definirá a los ganadores de la fiesta más hot del año.

¿Cómo votar por los nominados en Premios Juventud 2025?

El mecanismo para apoyar a tus artistas preferidos es muy sencillo:

1 Accede al portal www.premiosjuventud.com/vota

2 Regístrate con una cuenta de correo electrónico vigente

3 Elige a tus favoritos dentro de las tres secciones principales:





Categoría Musical

Categoría TV & Streaming

Categoría Digital/Social

4 Selecciona a tu artista favorito en cada apartado y confirma tu elección. Recuerda que es requisito tener más de 18 años para poder participar en la votación.

¿Quiénes serán los host de Premios Juventud 2025 y Noche de Estrellas?

El 26 de agosto se confirmó que la gala tendrá como presentadoras a Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira.

En cuanto a Noche de Estrellas, contará con los host Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Diego Klein, Kunno y Brianda Deyanara, quienes ofrecerán una cobertura especial desde la alfombra azul.

¿Cuándo se celebrará Premios Juventud 2025?

La edición número 22 de la fiesta más hot del año se llevará a cabo en la vibrante ciudad de Panamá el próximo 25 de septiembre. El especial Noche de Estrellas dará inicio a las 7P/6C, seguido por la ceremonia de premiación a las 8P/7C.

¿Dónde ver Premios Juventud 2025?

El evento será transmitido por Univision, UNIMÁS, Galavisión y también estará disponible en ViX totalmente gratis.