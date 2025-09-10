TV SHOWS
premios juventud
Premios Juventud 2025

Christian Nodal tiene doble nominación en Premios Juventud 2025: Una es por su canción 'El Amigo'

Christian Nodal es uno de los artistas nominados en Premios Juventud 2025 y estas son las categorías en las que podría llevarse un galardón a casa.

No te pierdas la transmisión en vivo de Premios Juventud 2025 el 25 de septiembre, a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y a las 8P/7C disfruta la ceremonia de entrega por Univision.

Lili Diaz.
Este año, Premios Juventud cuenta con 41 categorías y Christian Nodal fue elegido para competir en dos de ellas.

Christian Nodal tiene dos nominaciones en Premios Juventud 2025

El cantante originario de Sonora, México, posee una de las voces más potentes del regional mexicano y desde su debuto a los 17 años la fama no ha dejado de acompañarlo.

Ahora, con 26 años, es un fenómeno que ha roto récords de reproducciones y lanzado canciones de desamor que ya se consideran clásicas.

Nodal obtiene dos nominaciones en Premios Juventud 2025
Nodal obtiene dos nominaciones en Premios Juventud 2025
Imagen Premios Juventud


A lo largo de su trayectoria, ha fusionado sonidos tradicionales de mariachi con toques de norteño, llevando el género a todos los rincones del mundo.

En 2024 y 2025, Nodal reafirmó su relevancia con éxitos como 'La Intención' donde colaboró con Peso Pluma, 'Bésame Ya' y 'Kbron y Medio'.

Para Premios Juventud 2025, el esposo de Ángela Aguilar está nominado en dos categorías:

  • Mejor Canción Música Mexicana por el tema 'El Amigo'
  • Mejor Canción Mariachi Música Mexicana con su composición 'Amé'

Christian Nodal y los otros artistas nominados a Mejor Canción Música Mexicana en Premios Juventud 2025

  • ‘El Amigo’ - Christian Nodal
  • ‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León
  • ‘Mira Quién Lo Dice’ - Pepe Aguilar
  • ‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia
  • ‘Que Siga Pasando’ - Chiquis
Además de Christian Nodal, los artistas nominados a Mejor Canción Mariachi Música Mexicana en Premios Juventud 2025

  • ‘Amé’ - Christian Nodal
  • ‘Cuéntame’ - Majo Aguilar & Alex Fernández
  • ‘Mi Eterno Amor Secreto’ - Yuridia & Eden Muñoz
  • ‘Mis Amigas las Flores’ - Ángela Aguilar
  • ‘Un Millón de Primaveras (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México) - Alejandro Fernández

¿Cuándo se celebra Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año se realizará el 25 de septiembre, en Panamá. La transmisión iniciará a las 7P/6C con el programa Noche de Estrellas y la alfombra azul, seguido de la ceremonia de premiación a las 8P/7C, la cual comenzará con un show en homenaje a la música y la cultura panameña.

¿Dónde puedo ver en vivo Premios Juventud 2025?

La edición número 22 de Premios Juventud se puede ver en vivo en los canales de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX, de manera gratuita.

Para seguir el minuto a minuto de la fiesta más hot del año, accede a las redes sociales oficiales de Premios Juventud y al sitio web de Univision para disfrutar toda la información del liveblog.

¿Quiénes serán las presentadoras de Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año contará con un gran trío dinámico, conformado por Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira.

¿Quiénes serán los host de Noche de Estrellas?

La antesala de Premios Juventud 2025 ya tiene presentadores confirmados: Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Diego Klein, Kunno y Brianda Deyanara.

Noche de Estrellas es una transmisión en vivo donde los host interactúan con artistas nominados e invitados especiales, mientras comentan los looks que las celebridades lucen en la alfombra azul.

¿Qué artistas estarán en Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año ya dio a conocer algunos de los artistas que tendrán un performance: Alemán, Emilia, Esaú Ortiz, Xavi, Grupo Niche, Maluma, Camilo, Bad Gyal, Farruko, Lola Indigo y muchos más.

¿Cómo comprar boletos para Premios Juventud 2025?

Cualquier persona puede asistir Premios Juventud 2025 y lo único que se debe hacer es comprar los boletos que se encuentran disponibles en el portal www.premiosjuventud.com.

Da clic en la parte superior derecha en "Seleccionar Boletos" y elige una de las cuatro zonas disponibles: Gradería Central Superior, Gradería Central 2 Principal, Gradería Central 1 Principal y Zona Juventud (de pie).

