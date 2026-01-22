Thalía será una de las conductoras de Premio Lo Nuestro 2026: cuándo y dónde verlo en vivo
Premio Lo Nuestro 2026 dio a conocer quiénes serán las hosts este año y entre los nombres de las presentadores está el de Thalía.
Recuerda que en Premio Lo Nuestro 2026 tú eliges a los ganadores, entra aquí para votar por tus artistas nominados favoritos.
Premio Lo Nuestro 2026 sigue dando sorpresas a sus fans. Luego de revelar la lista completa de artistas nominados, ahora anunció quiénes serán las guapas conductoras de esta gran fiesta de la música latina.
Premio Lo Nuestro 2026: Thalía, Clarissa Molina y Nadia Ferreria serán las conductoras
Premio Lo Nuestro informó que Thalía será una de las hosts de la edición número 38 y estará acompañada por Clarissa Molina y Nadia Ferreira, quienes ya tienen experiencia en este tipo de eventos.
Las tres guapas y carismáticas mujeres se encargarán de acompañar al público durante esta emocionante celebración latina que honra lo que somos.
Premio Lo Nuestro 2026: cuándo y en dónde se llevará a cabo
Premio Lo Nuestro 2026 se celebrará el próximo jueves 19 de febrero, en el Kaseya Center en Miami, Florida.
¿Dónde y a qué hora puedo ver en vivo Premio Lo Nuestro 2026?
Podrás disfrutar Premio Lo Nuestro 2026 en vivo el 19 de febrero a las 7P/6C, en la señal de Univision, UNIMÁS y Galavisión, así como en el servicio de streaming ViX.
¿Cómo votar en Premio Lo Nuestro 2026?
En Premio Lo Nuestro el público elige a los ganadores. Para participar en la votación y apoyar a tus artistas favoritos nominados, solo sigue estos pasos:
1. Ingresa a la página oficial de votaciones https://www.premiolonuestro.com/vota y registra tu correo electrónico.
2. Las 44 categorías están organizadas en cinco grupos: Categoría General, Categoría Urbano, Categoría Pop, Categoría Tropical y Categoría Música Mexicana.
3. En cada categoría aparecen los artistas nominados, elige a tu favorito y confirma tu voto.
Premio Lo Nuestro 2026: así puedes adquirir tus boletos para asistir
Además de votar por tus artistas favoritos nominados, también puedes asistir a Premio Lo Nuestro 2026 y disfrutar en vivo y a todo color la ceremonia de premiación y los performances musicales.
Para comprar tus boletos solo entra a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF Elige la zona en donde te gustaría estar y el número de boletos que deseas. Indica tu método de pago ¡y listo! nos vemos el 19 de febrero en esta gran fiesta de la música latina que honra lo que somos.