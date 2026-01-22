Thalía será una de las conductoras de Premio Lo Nuestro 2026: cuándo y dónde verlo en vivo

Video Inician las votaciones en Premio Lo Nuestro 2026, ¡participa!

Premio Lo Nuestro 2026 sigue dando sorpresas a sus fans. Luego de revelar la lista completa de artistas nominados, ahora anunció quiénes serán las guapas conductoras de esta gran fiesta de la música latina.

Premio Lo Nuestro 2026: Thalía, Clarissa Molina y Nadia Ferreria serán las conductoras

PUBLICIDAD

Premio Lo Nuestro informó que Thalía será una de las hosts de la edición número 38 y estará acompañada por Clarissa Molina y Nadia Ferreira, quienes ya tienen experiencia en este tipo de eventos.

Las tres guapas y carismáticas mujeres se encargarán de acompañar al público durante esta emocionante celebración latina que honra lo que somos.

Hosts de Premio Lo Nuestro 2026 Imagen Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro 2026: cuándo y en dónde se llevará a cabo

Premio Lo Nuestro 2026 se celebrará el próximo jueves 19 de febrero, en el Kaseya Center en Miami, Florida.

¿Dónde y a qué hora puedo ver en vivo Premio Lo Nuestro 2026?

¿Cómo votar en Premio Lo Nuestro 2026?

En Premio Lo Nuestro el público elige a los ganadores. Para participar en la votación y apoyar a tus artistas favoritos nominados, solo sigue estos pasos:

1. Ingresa a la página oficial de votaciones https://www.premiolonuestro.com/vota y registra tu correo electrónico.

2. Las 44 categorías están organizadas en cinco grupos: Categoría General, Categoría Urbano, Categoría Pop, Categoría Tropical y Categoría Música Mexicana.

3. En cada categoría aparecen los artistas nominados, elige a tu favorito y confirma tu voto.

Página para votar en Premio Lo Nuestro 2026 Imagen TelevisaUnivision

Premio Lo Nuestro 2026: así puedes adquirir tus boletos para asistir

Además de votar por tus artistas favoritos nominados, también puedes asistir a Premio Lo Nuestro 2026 y disfrutar en vivo y a todo color la ceremonia de premiación y los performances musicales.

PUBLICIDAD