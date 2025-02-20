TV SHOWS
Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro 2025: Tito Double P está nominado a Artista Revelación – Música Mexicana

El intérprete de regional mexicano aparece por primera vez en la lista de Premio Lo Nuestro y lo hace con dos nominaciones. No te pierdas este jueves 20 de febrero la gran gala de la música latina en la transmisión que tendrán Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, a partir de las 7P/6C.

-Liveblog Premio Lo Nuestro 2025 minuto a minuto

Por:
Univision

Su nombre real es J esús Roberto Laija García, tiene 27 años y se apuntala como uno de los máximos representantes de los corridos tumbados en México. Es un cantautor cuya popularidad va en forma ascendente y el parentesco con Peso Pluma, su primo, lo hace uno de los consentidos.

Esta edición 37 de Premio Lo Nuestro, Tito Double P está nominado en dos categorías, la primera de ellas es Artista Revelación – Música Mexicana, en la que también se encuentran Calle 24, Chino Pacas, Codiciado, El Padrinito Toys, Gabito Ballesteros, Netón Vega, Óscar Maydon, Victor Mendivil y Xavi.

La segunda se trata de Colaboración Del Año – Música Mexicana por el tema ‘Dos Días’ que interpreta a lado de su primo Peso Pluma.

Premio Lo Nuestro 2025: Becky G y Carín León son los artistas más nominados

Premio Lo Nuestro 2025: Becky G y Carín León son los artistas más nominados

Premio Lo Nuestro
5 min

¿Cuándo, dónde y a qué hora son los Premios Lo Nuestro?


El jueves 20 de febrero será la gala en el Kaseya Center de Miami Florida, a partir de las 7P/6C. Es una gran celebración que estará conducida por Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía.

En esta celebración se rendirá tributo a Alejandro Fernández, como Premio Lo Nuestro a la Excelencia, La India como Premio Lo Nuestro a la Trayectoria y Manuel Alejandro como Visionario de lo Nuestro.

Como cada año se contará con el programa previo Noche de Estrellas, el cual contará esta ocasión con tres números musicales y entrevistas con los primeros ganadores del día. La conducción estará a cargo de Francisca, Nadia Ferrer, Claudia Martin, Raúl de Molina y Jomari Goyso.

Tito Double P cantará en Premio Lo Nuestro 2025


El cantante cantará en el escenario así como lo harán otros 40 artistas más, quienes han confirmado su asistencia para celebrar a la música latina.

Otros de los artistas confirmados para actuar son: Will Smith, DJ Khaled, India Martínez, Shakira, Natti Natasha, Camilo, Carín León, Becky G, Reik, Los Ángeles Azules, Marc Anthony, Piso 21, Alejandra Guzmán, Darell, Kapo, Venesti, entre otros.

Como ver la transmisión completa en vivo de Premio Lo Nuestro 2025


Existen varias formas de ser parte de esta celebración:

- Comprando boletos para asistir al Kaseya Center.

-Por TV en Univision, UNIMÁS y Galavisión, a partir de las 7P/6C.

-Por streaming en ViX con la transmisión de Noche de estrellas gratis y la entrega de premios para suscriptores.

-El live stream por YouTube y redes sociales de Univision, así como el Instagram de PLN. Iniciará a las 6:30 PM del Este y concluirá a las 11PM del Este. Los conductores serán Wendy Guevara y Jomari Goyso, entre otros influencers.


Premio Lo Nuestro 2025 en vivo: cómo ver la Alfombra Magenta y entrega de premios

Premio Lo Nuestro 2025 en vivo: cómo ver la Alfombra Magenta y entrega de premios

Premio Lo Nuestro
4 min
Premio Lo Nuestro

