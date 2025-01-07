TV SHOWS
Premio Lo Nuestro 2025: ¿cuándo se anunciará a los nominados?

La edición 37 de Premio Lo Nuestro ya tiene fecha para anunciar a su lista de nominados. Mantente al tanto de todo lo que será esta celebración que Univision transmitirá en vivo.

Univision
Por:Univision
Premio Lo Nuestro 2025: ¿cuándo son las nominaciones?
Premio Lo Nuestro 2025: ¿cuándo son las nominaciones?

Premio Lo Nuestro anunció el miércoles 22 de enero a los artistas y categorías que este año 2025 integran su lista de nominados.

Sobre el escenario de Premio Lo Nuestro se han dado cita artistas que han terminado convertidos en leyendas y han alcanzado la fama mundial, de ahí la importancia de este evento que celebrará su edición 37 bajo el lema 'Uniendo Generaciones'. De hecho, es el evento con más tradición dedicado a la música latina en Estados Unidos.

Premio Lo Nuestro 2025 lanzó una lista de nominados integrada por 233 artistas y 44 categorías para reconocer a lo mejor de los géneros pop, urbano, regional mexicano y tropical. Los ganadores son elegidos por el voto del público, el cual pudo apoyar a sus favoritos en un periodo desginado para ello.

La fecha confirmada para esta fiesta es el jueves 20 de febrero y la sede será el Kaseya Center de Miami Florida.

Será una noche única que no te puedes perder, con la presencia de los artistas del momento, homenajes, estrenos mundiales y mucho más. La conducción estará a cargo de Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía y darán todo por ser parte de un espectáculo enorme en el que ya están confirmadas figuras como Alejandro Sanz, Becky G, Ángela Aguilar, Carín León, Camilo, Los Ángeles Azules, Darell, entre otros.

Como ya es una tradición, el especial Noche de Estrellas tendrá lo mejor de la Alfombra Magenta y en esta ocasión contará con tres números musicales y entrevistas con algunos de los primeros ganadores de la noche.

Premio Lo Nuestro 2025: ¿cómo y a qué hora ver la transmisión en vivo de la fiesta?


Existen varias formas para que seas parte de esta celebración:

-Puedes comprar tus boletos para asistir al Kaseya Center para no perderte ningún detalle de este festejo.

-También puedes ver por TV la transmisión de Noche de Estrellas y la entrega de premios por Univision, UNIMÁS y Galavisión, a partir de las 7P/6C.

-La plataforma de streaming de ViX también tendrá la transmisión en vivo de Noche de Estrellas y entrega de premios.

-Por primera vez se tendrá un live stream ininterrumpido durante la ceremonia, para que veas todo el backstage con entrevistas y otras sorpresas.

