Premio Lo Nuestro 2025: Ángela Aguilar está nominada a Álbum Del Año

Faltan unos días para la realización de la edición 37 de Premio Lo Nuestro , evento que reconocerá a los géneros pop, urbano, tropical y regional mexicano a través de 44 categorías que integran su lista de artistas nominados .

Siempre provoca interés saber quiénes son los artistas más nominados y este año vale mencionar que además de Becky G y Carín León, quienes están presentes en 10 categorías , integran este selecto grupo Shakira y Myke Towers con 9 nominaciones y Emilia, Ángela Aguilar, Grupo Frontera y Leonardo Aguilar con 8 nominaciones.

En el caso de Ángela Aguilar destaca su nominación a Álbum Del Año por su producción ‘Bolero’, donde también participan ‘Boca Chueca, Vol.1’, de Carín León; ‘Esquinas’, de Becky G; ‘Jugando a Que No Pasa Nada’, de Grupo Frontera; ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, de Shakira; ‘Llamada Perdida’, de Prince Royce; ‘LVEU: Vive La Tuya… No La Mía’, de Myke Towers; Muévense, de Marc Anthony; ‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’, de Bad Bunny y ‘Pa Las Baby’s y la Belikeada’, de Fuerza Regida.

Ángela Aguilar y sus otras nominaciones a Premio Lo Nuestro 2025



Además de Álbum Del Año la cantante está nominada a Canción Del Año, Mejor Combinación Femenina, La Mezcla Perfecta Del Año, Canción Del Año – Pop/Balada, Artista Femenina Del Año – Música Mexicana, Canción Del Año – Música Mexicana y Canción Mariachi/Ranchera Del Año.

Su tema ‘Somos Novios’ en colaboración con Trío Los Panchos le valió la nominación a Canción Del Año – Pop/Balada y el éxito ‘Por el Contrario’, el cual interpreta junto a becky G y su hermano leonardo Aguilar, está nominado a Canción Del Año – Música Mexicana, Colaboración Del Año – Música Mexicana y Canción Mariachi/Ranchera Del Año.

Premio Lo Nuestro 2025: ¿cómo ver la premiación, cuándo y a qué hora?



El jueves 20 de febrero tú puedes ser parte de esta celebración que tiene como lema ‘Uniendo Generaciones’ y que será conducida por Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía.

Puedes asistir y comprar tus boletos para no perder detalle de esta edición en el Kaseya Center de Miami, Florida, en la que se reconocerá las carreras de Alejandro Fernández, La India y el compositor Manuel Alejandro.

También puedes ver la transmisión por TV en las señales de Univision, UNIMÁS, Galavisión y por la plataforma de streaming ViX. Todo iniciará a partir de las 7P/6C.

Recuerda que a esa hora arrancará el programa antesala Noche de Estrellas donde podrás ver entrevistas con los primeros ganadores del día, el análisis de la moda y tres números musicales. A las 8P/7C iniciará la gran fiesta con la conducción de Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía .

Recuerda que además se contará con un live stream el cual podrás seguir en las redes sociales de Univision y el Instagram de Premio Lo Nuestro. La transmisión iniciará a las 6:30 PM ET y terminará a las 10:00 PM ET, no te la pierdas pues tendrás detalle de todo lo que sucede detrás de cámaras.