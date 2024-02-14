TV SHOWS
Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro 2024: Carin León está nominado a Artista Premio Lo Nuestro Del Año

La edición 36 de Premio Lo Nuestro tiene a Carin León como uno de sus artistas más nominados y una de las categorías donde figura es la de Artista Premio Lo Nuestro Del Año, donde también se encuentran nominados Karol G, Bad Bunny, Grupo Frontera, entre otros.

Por:
Univision
Video Premio Lo Nuestro 2024: Natti Natasha prepara un gran performance para este 22 de febrero

Carin León, cantante originario de Hermosillo, Sonora, y con apenas 34 años de edad, se encuentra en una de las mejores etapas de su carrera gracias a sus ocho nominaciones a Premio Lo Nuestro 2024, galardón que reconoce a lo mejor de los géneros pop, regional mexicano, tropical y urbano.

El intérprete de ‘La Primera Cita’ es parte del grupo de los artistas más nominados del 2024, el cual encabeza Maluma con 14 nominaciones.

La categoría de Artista Premio Lo Nuestro Del Año tiene nominados, además de Carin León, a Bad Bunny, Camilo, Feid, Grupo Frontera, Karol G, Maluma, Ozuna, Peso Pluma y Shakira.

Carin León y sus nominaciones a Premio Lo Nuestro 2024

Las otras siete categorías en las que está nominado Carin León son: Álbum Del Año, La Mezcla Perfecta Del Año, Artista Masculino Del Año, Canción Del Año – Música Mexicana, Colaboración Del Año – Música Mexicana, Canción Norteña Del Año y Álbum Del Año – Música Mexicana.

Su producción ‘Colmillo de Leche’ le dio las nominaciones a Álbum Del Año y Álbum Del Año – Música Mexicana, mientras que su tema ‘Indispensable’ está nominado en las categorías Canción Del Año – Música Mexicana y Canción Norteña Del Año.

El éxito ‘Según Quién’ que interpreta junto al colombiano Maluma lo tiene nominado en Colaboración Del Año – Música Mexicana y en la categoría La Mezcla Perfecta del Año.

¿Cuándo, dónde y a qué hora son Premio Lo Nuestro 2024?


Entérate cuántos premios se llevará Carin León a casa el próximo jueves 22 de febrero en la fiesta que se realizará en el Kaseya Center de Miami, Florida, a partir de las 7P/6C, y descubre quiénes serán los ganadores de las 38 categorías que este año integran la lista de nominados de Premio Lo Nuestro.

El público que desee asistir a la celebración lo puede hacer adquiriendo sus boletos en Ticketmaster. Pero la transmisión también podrá seguirse por televisión y streaming.

Las señales de Univision y Galavisión transmitirán en vivo a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y una hora más tarde toda la celebración. Además, la plataforma ViX tendrá dos transmisiones (para suscriptores y no suscriptores) de dichos eventos.

Las redes sociales de Premio Lo Nuestro, Instagram, TikTok, el canal de YouTube y la página oficial, tendrán desde las 6P/5C una transmisión especial de todo lo que sucede en la alfombra magenta.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Quiénes son los conductores y qué artistas cantarán?


La edición 36 tendrá tres conductoras este año: Galilea Montijo, Clarissa Molina y Angélica Vale, quienes se preparan para este festejo que tiene como lema ‘El Poder de lo Nuestro’.

La lista de artistas confirmados que actuarán es larga y ya se han anunciado los nombres de Chayanne, Ángela y Pepe Aguilar, Camilo, Evaluna, Gloria Trevi, Banda MS, Grupo Frontera, Natti Natasha, Wisin y Yandel, entre otras figuras.

Será una noche llena de momentos especiales como es el reconocimiento a las carreras de Ana Bárbara, Don Omar y Olga Tañón. Además, la agrupación dominicana Ilegales celebrará en nuestro escenario 30 años de carrera y lo hará cantando sus grandes éxitos.

