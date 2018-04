Más lágrimas que nunca: 'Los Súper Powers' ganan la gran final de Pequeños Gigantes

La tercera temporada de Pequeños Gigantes llegó a su fin con una noche llena de lágrimas: algunas de felicidad y otras de tristeza. El escuadrón que resultó ganador absoluto del programa fue ‘Los Súper Powers’ conformado por Natalia, ‘Canelito’, Jazlyn y Aramish, los cuatro se repartirán los poco más de 52 mil dólares en partes iguales.

Jazlyn no lo podía creer: brincaba alrededor del escenario con el trofeo en mano y llorando de felicidad, ‘Canelito’ también lloró y abrazó a sus compañeros al saber que ganó como tanto lo anhelaba.



Gritos, llanto y risas: así fue la final de Pequeños Gigantes en fotos Como era de esperarse la gran final de Pequeños Gigantes estuvo llena de emociones. De los tres escuadrones: 'Los Conquistadores', 'Los Pequeños Guerreros' y 'Los Súper Powers' sólo uno quedo campeón. Foto: Univision | Univision 0 Compartir La final debía ser entre dos equipos, así que después de los duelos de baile y de canto, el escuadron con las calificaiones más bajas debía abandonar la competencia. Foto: Univision | Univision 0 Compartir 'Los pequeños Guerreros' tuvieron que salir del concurso y sus compañeros inmediatamente acudieron a su consuelo. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aquí se ve la alegría de 'Los Conquistadores' al enterarse que estaban dentro de los dos escuadrones que competirían por el campeonato. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Sin embargo Yumalay de cinco años de edad fue el más afectado, comenzó a llorar por estar eliminado y su amigo 'Canelito' quería consolarlo. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Como si fuera el hermano mayor 'Canelito' cargó a Yumalay y lo entregó a los brazos de su madre Margarita. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Valeria, la mayor del escuadrón eliminado tampoco pudo ocultar su tristeza, de hecho abandonó el foro por unos minutos para que nadie la viera llorar y fue Albertano quien le dijo: "Que no se achicopale, esto es un juego y ellos tienen mucho talento". Foto: Univision | Univision 0 Compartir Previo a las lágrimas y risas, los Pequeños Gigantes dieron todo en el último programa y se divirtieron. 0 Compartir Una de las primeras sorpresas de la noche fue Espinoza Paz, quien cantó uno de sus más recientes temas y posteriormente lo hizo a lado de la talentosa Anyelique, quien puso nervioso al invitado. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las siguientes invitadas fueron las hermanas Ha+Ash quienes cantaron con Valería el tema '100 años'. 0 Compartir Su interpretación no fue del total agrado de los jueces y Valeria tuvo un 8.4 de promedio después de su dueto. 0 Compartir La última sorpresa fue Carlos Rivera quien cantó el tema 'Recuerdame' a lado de 'Canelito', dueto que encantó al público que pedía un 10 de calificación. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Si bien no lo obtuvo, sí se fue con muy altas calificaiones. Todo apuntaba para ser la noche perfecta de 'Canelito' quien se enfrentó por última vez en el duelo de canto con en tema 'Como quien pierde una estrella' a lado del mariachi. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Y por primera vez en la historia de la tercer temporada de Pequeños Gigantes 'Canelito' ganó el duelo y no pudo ocultar su cara de felicidad. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Siguieron los bailes y este fue el mix de baile de Jazlyn y Aramish de 'Los Súper Powers'. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La pareja bailó tres ritmos sin parar y hasta de vestuario se cambiaron en pleno escenario. Foto: Univision | Univision 0 Compartir La última prueba fue un duelo de canto y de baile donde 'Los Conquistadores' demostraron por qué llegaron a la final. Foto: Univision | Univision 0 Compartir En ese momento, 'Los Súper Powers' desmostraron porque fueron los favoritos del público con su entrega hasta el último momento. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y así quedaron solo dos escuadrones 'Los Súper Powers' y 'Los Conqustadores' esperando a que Galilea les revelara el ganador. 0 Compartir Finalmente, el escuadrón que ganó fue 'Los Súper Powers', en el que estaba 'Canelito' al lado de sus amigos Natalia, Jazlyn y Aramish. 0 Compartir Para cerrar esta espectacular temporada de Pequeños Gigantes, el juez Nacho cantó contando con la atención de los Pequeños Gigantes. Foto: Univision | Univision 0 Compartir

Los retos fueron más difíciles por tratarse de la gran final, los bailarines sorprendieron con un mix de tres ritmos diferentes, cada uno con un vestuario que fuera acorde a la música. Los primeros en subir al escenario fueron los más pequeños Luisangeli y Diego.

A diferencia de los programas pasados, los jueces les dijeron no había sido su coreografía más espectacular, les aplaudieron el esfuerzo, pero, consideraron que su número no era digno de una final, por lo que obtuvieron un promedio de 8.4.

Los cantantes contaron con un famoso para hacer dueto y sumar puntos a su equipo, la primera sorpresa de la noche fue ver a Ha*Ash cantando a dueto con Valeria el tema ‘100 Años’, tampoco le benefició su participación y obtuvo un promedio de 8.3, ya que el juez Lupe Esparza consideró no lució su voz.



Después tocó el turno al segundo invitado de la noche, el cantautor de regional mexicano Espinoza Paz quien compartió el escenario con Anyelique para interpretar el tema ‘Así o más’: “La verdad me dio muchos nervios porque tenía más de cuatro años de no cantar ese tema y ya ni me acordaba de la letra”, confesó el cantautor mexicano quien ayudo a la niña a que tuviera un promedio de 9.3.



Estos son los 12 participantes que llegan a la gran final de Pequeños Gigantes Ella es Natalia, la capitana del escuadrón 'Los Conquistadores', quien con su espontaneidad y de la mano del talento de sus compañeros llegaron a la final. Foto: Univsion | Univision 0 Compartir 'Los Conquistadores' está integrado por: Natalia, 'Canelito', Jazlyn y Aramís. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Aramish de ‘Los Super Powers’ es un niño mexicano de 11 años de edad, una de sus grandes pasiones es el baile y ha conquistado en este show por su fortaleza y al excelente papel que ha desempeñado a lado de su pareja de baile Jazlyn. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Esta pequeña de 8 años tiene una gran disciplina, vive en Miami y practica más de 4 horas diarias, es muy exigente y en alguna ocasión se ha molestado con Aramish porque no la cargaba a la altura pertinente. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir El cantante de este escuadrón es Rodrigo, mejor conocido como ‘Canelito’ quien desde la primera vez que apareció en el show impactó a todos con su estilo para cantar temas de regional mexicano y mariachi. Foto: Univision | Univision 0 Compartir El otro escuadrón que veremos en la gran final es ‘Los Pequeños Guerreros’ donde Yumalay un pequeño de 5 años es el capitán. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Yumalay dijo quiere ganar la competencia para ayudar a que su papá se opere del oído, además causó polémica al confesar que tiene 22 hermanos. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Valeria es la más grande de este escuadrón, una niña sumamente madura y centrada para los 11 años de edad que tiene, ella quiere ganar y con ese dinero ayudar a la gente más necesitada de su natal Sinaloa. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Los bailarines de este escuadrón son Luisangeli y Diego, los más pequeños en esta disciplina de 7 y 8 años de edad y lejos de que su inexperiencia fuera un obstáculo, han logrado colocarse como los favoritos por su carisma. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El último escuadrón que está en gran final es ‘Los Conquistadores’, donde se encuentra la 'nuera' de Galilea Montijo. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Nayleah no se da por vencida y hasta da las razones por las cuales es la esposa perfecta para Mateo Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Gabrielli es originaria de New Jersey, a sus 10 años de edad sorprende a los jueces con la fuerza con la que baila y ha hecho una estupenda pareja con su compañero de baile Kemish. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Anyelique, de 11 años de edad, es la cantante de este escuadrón quien ha demostrado tener una gran voz y acoplarse al estilo que le pongan. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Kemish es el mayor de los concursantes, el que cuida a los niños como si fueran sus hermanos, y quien los consuela o ayuda con sus rutina. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir La encargada de dar a conocer al escuadrón ganador será Galilea Montijo quien prometió deslumbrar con un vestido de gala para la ocasión. Foto: Harry Castiblanco/Univision.com | Univision 0 Compartir



El escenario quedó listo para recibir a la segunda pareja de baile conformada por Gabrielly y Kemish, sin duda una rutina espectacular que les dio como resultado un promedio casi perfecto de 9.9.

La tercera sorpresa de la noche fue el cantante Carlos Rivera quien compartió el escenario con ‘Canelito’ y juntos maravillaron con el tema de la película ‘Coco’, ‘Recuérdame’. El público pedía calificación perfecta para el integrante de ‘Los Súper Powers’ sin embargo obtuvo un 9.6 de promedio.

La última pareja de baile conformada por Jazlyn y Aramish siguió con el reto de bailar, música disco y quebradita, su participación recibió buenas críticas y obtuvieron un promedio de 9.5.

En esta ocasión Galilea lució un atuendo adecuado para la ocasión, un vestido de gala con transparencias y pronunciado escote, su cabellera con ondas que la hicieron lucir espectacular para el último show.