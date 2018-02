Espinoza Paz se estrenará como actor y se reporta listo para las escenas de besos

El ídolo de regional mexicano Espinoza Paz hará su debut como actor de telenovelas en el melodrama 'Hijas de la Luna' que produce Nicandro Díaz y protagonizan Danilo Carrera y Michelle Renaud: “No hemos grabado aún; siempre he dicho y he comentado que yo no quiero hacer novelas pero por eso es mejor no decir nada”.

El llamado ‘Poeta del Pueblo’ se dijo listo para este nuevo reto en su carrera y cuando Univision Entretenimiento le cuestionó si también lo estaba para las escenas de beso, así contestó: “Pues nos los damos ¿verdad?" Luego de reírse, añadió: "No creo que se tenga que practicar para eso ¿o si? Yo creo que debes de saber que estás haciendo y eso, (besar) si lo sé hacer".



Espinoza Paz llegó a PLN conquistando Espinoza Paz llegó al escenario de Premio Lo Nuestro por primera vez. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Sentado en una silla, el "Cantautor del Pueblo" dio lo mejor de su voz en la tarima. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Mientras el público coreó de principio a fin el tema de este famoso cantautor. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Espinoza Paz puso el toque romántico a la noche con su tema "Lo Intentamos". Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir El sinaloense puso mucho empeño en su interpretación. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Aunque esta fue la primera vez de Espinoza en PLN, el cantante y el público parecían ya conocerse desde hace mucho. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y es que no sólo llegó a intentarlo en PLN, sino a lograr la ovación del público. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Y no es para menos, pues el cantautor ganó tres premios durante la noche. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Lo que motivó a Espinoza Paz a cantar con mayor pasión su canción. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Espinoza Paz no pudo ocultar su emoción durante su presentación en PLN 2010. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir



Espinoza Paz dejó claro que él no buscó esta oportunidad de actuar: “Yo jamás digo ayúdame con esto o con el otro y él (Nicandro Díaz) me dijo 'oye ¿me puedes ayudar?, estoy haciendo una novela' y salió el tema 'Llévame', después surgió la idea de hacer unos capítulos".



El cantautor mexicano de 36 años de edad aclaró que no está en sus planes abandonar la música por la actuación: "A mí me gusta escribir, medio cantar, porque no soy el gran cantante y aunque tiene que ver la actuación por creatividad e interpretación ahora estoy muy contento de que Nicandro me haya tomado en cuenta. Me interesa más lo musical que actuar, la verdad”.

