“Capitanes revolucionados”, asegura Galilea Montijo en el estreno de Pequeños Gigantes 2019

Karol Sevilla y Miguel Bosé debían decidir quién se quedaría, pero antes consultaron a Verónica Castro y Albertano . El juez español anunció que Kenneth, originario de Veracruz, seguiría siendo parte del show; Anyeli no pudo contener el llanto al saber que estaba eliminada.

Su tristeza contagió a ‘La Vero’, quien también lloró al ver a la pequeña sufrir: “Ya me quiero ir”, dijo la actriz y cantante mexicana , mientras que Karol Sevilla agregó: “Una princesa nunca deja caer su corona”, frase que a ella la inspiró para estar hasta donde está.

Había llegado el momento de escoger al cantante del escuadrón de ‘La Divita de la Banda”, las participantes Emma Meléndez de Puerto Rico que se enfrentaría a Sofía González de Miami. La boricua interpretó el tema ‘Afortunadamente no eres tú’ de Paty Cantú, mientras que la niña del estado de Florida cantó el tema ‘I have nothing’ de Whitney Houston. Este duelo metió en aprietos al jurado, que no sabía a quién escoger. Finalmente Sofía González de 11 años de edad se mantuvo dentro del reality.