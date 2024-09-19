Los creadores de Nuestra Belleza Latina abren los castings para un reality sin precedentes
Si eres una mujer con gran personalidad, entonces prepárate para participar en los castings del nuevo reality que las mentes creadoras de Nuestra Belleza Latina preparan. ¡Tu destino puede cambiar!
Los creadores de Nuestra Belleza Latina lanzan la convocatoria para participar en los castings de un reality único y sin precedentes en el que veremos a mujeres con gran personalidad, convivir y competir por un premio.
Prepárate para ver a las participantes someterse a un entrenamiento intensivo y enfrentar desafíos de alto rendimiento e intelectuales para prepararlas para el mundo del entretenimiento, mientras luchan por permanecer en la competencia. Al final, solo una de ellas se llevará a casa un premio en efectivo.
¿Cómo puedo participar en el reality?: fechas y lugares de castings
Las mujeres que quieran ser parte de este innovador reality solo tienen que visitar univision.com/castings cumplir los requisitos e inscribirse.
Los castings comenzarán en Estados Unidos a partir del 19 de octubre en varias ciudades clave: Nueva York, Los Ángeles, Miami, Houston y Puerto Rico. Consulta AQUÍ las fechas en las que podrás asistir a los castings.
Nuestra Belleza Latina: ¿Quién será la conductora del reality?
La actriz y conductora Alejandra Espinoza será la host de este nuevo reality considerado la evolución de Nuestra Belleza Latina.
Ella fue la primera ganadora del concurso Nuestra Belleza Latina en 2007 y desde entonces ha forjado carrera en el mundo de la conducción en programas como Sábado Gigante, El Gordo y La Flaca, Mi Famoso y Yo, así como las entregas de premios Latin GRAMMY y Premio Lo Nuestro, entre otros. En el mundo de la actuación ha participado en telenovelas como Rubí (versión 2019) y también protagonizó Corazón Guerrero a lado de Gonzalo García Vivanco.