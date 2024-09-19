Los creadores de Nuestra Belleza Latina abren los castings para un reality sin precedentes

Video Alejandra Espinoza llegó con todos los detalles del nuevo reality de Univision

Los creadores de Nuestra Belleza Latina lanzan la convocatoria para participar en los castings de un reality único y sin precedentes en el que veremos a mujeres con gran personalidad, convivir y competir por un premio.

Prepárate para ver a las participantes someterse a un entrenamiento intensivo y enfrentar desafíos de alto rendimiento e intelectuales para prepararlas para el mundo del entretenimiento, mientras luchan por permanecer en la competencia. Al final, solo una de ellas se llevará a casa un premio en efectivo.

¿Cómo puedo participar en el reality?: fechas y lugares de castings



Las mujeres que quieran ser parte de este innovador reality solo tienen que visitar univision.com/castings cumplir los requisitos e inscribirse.

Los castings comenzarán en Estados Unidos a partir del 19 de octubre en varias ciudades clave: Nueva York, Los Ángeles, Miami, Houston y Puerto Rico. Consulta AQUÍ las fechas en las que podrás asistir a los castings.

Nuestra Belleza Latina: ¿Quién será la conductora del reality?

La actriz y conductora Alejandra Espinoza será la host de este nuevo reality considerado la evolución de Nuestra Belleza Latina.