"Aún cojeo un poquito": Chyno Miranda recuerda el balazo que lo sacó del béisbol

En el 2019, se cumplen 20 años de aquél día en que Chyno Miranda escapó vivo de un fuego cruzado en su natal Venezuela, en el cual recibió un impacto de bala en una de sus piernas.

"Recuerdo que era 1999, yo tenía 15 años y acababa de regresar a mi país después de un campeonato de béisbol en República Dominicana", dice. "Estaba caminando por la zona en la que vivía cuando me dieron un balazo en una de mis piernas". En ese momento, admite, no pensó que podía morir o que podría perder la pierna. "Pensé, '¡ya no voy a jugar béisbol', y eso me partió el corazón porque yo vengo de una familia muy humilde y yo quería convertirme en un gran jugador de béisbol para sacar a mi familia de la pobreza. Ese había sido mi sueño, era la única manera que conocía para ayudarlos y ahora me estaba quedando sin eso", recuerda.

Tras dos años de terapia y perder la esperanza de ser beisbolista logró caminar casi a la perfección. "La gente no se da cuenta, pero aún cojeo un poquito", dice tranquilamente. "El balazo me quitó la esperanza de triunfar como deportista, pero no me quitó el gusto por el deporte, me encanta ir al gimnasio, entrenar; eso me dio mucha fuerza física y emocional".

También ese incidente le abrió un nuevo horizonte, porque así como en su momento se volcó por completo al béisbol, entonces todo ese tiempo y energía que le quedaron libres se los dedicó a la música. "Entendí que no hay mal que por bien no venga. Me pasó esa lesión y se abrió la oportunidad de la música, ahora lo tomo como que Dios me dirigió, porque mira todo lo que ha pasado con mi carrera".

De hecho, gracias a su sólida trayectoria musical el 6 de enero será uno de los famosos que competirán en Mira Quién Baila All Stars. "Yo ya comencé a prepararme. Desde que me enviaron la lista de los bailes comencé a buscar por Google algunos de ellos. Yo estoy muy familiarizado con los ritmos latinoamericanos, como la salsa, el merengue, pero tengo que confesar que no conocía algunos de los bailes que me enviaron, como el foxtrot".

Ya sabe quién será su mayor rival en MQB All Stars

Pero los tipos de baile no son su única preocupación. "Ya sé el nombre de todos los concursantes y me quedé frío. ¡La competencia será bien fuerte! Pero está bien, porque yo soy muy competitivo, me gusta", confiesa.

Aunque respeta a todos sus compañeros en la competencia, hay una que le causa especial 'temor': "Clarissa Molina. No sólo le gusta mucho el baile, sé que va a dar todo porque esa muchacha es imparable", dice entre risas.

Contrario a otros concursantes que mostraron su pericia para el baile desde pequeñitos, Chyno revela que aprendió a bailar por una "emergencia romántica". "Yo tenía 8 ó 9 años y tenía una 'noviecita' y los vecinos del edificio en el que yo vivía organizaron una fiesta. Era mi primera fiesta de baile y no sé quién dijo que a quien no supiera bailar le iban a quitar la novia. Eso me preocupó mucho y llegué a la casa llorando. Mi papá me preguntó qué me pasaba y le conté que me iba a quedar sin novia. Él se río mucho, me puso una salsa de Jerry Rivera y me dio mis primeras lecciones de baile. Gracias a él, en tres días aprendí a bailar, la pasé increíble y no me quitaron a la novia".

Este domingo revelará el sexo de su bebé

No cabe duda que los problemas que ha enfrentado en la vida, incluso siendo un niño, se convirtieron en grandes oportunidades. Hoy, a los 34 años, el exintegrante de Chyno y Nacho, celebra que su tema junto a J Balvin, 'El Peor', haya alcanzado 84 millones de vistas en Youtube.

"Ha sido un año de grandes bendiciones, y vienen más sorpresas, como el lanzamiento de mi propia aplicación para estar en un contacto más directo con mis fans y este domingo, que por fin podré decirle a todos el sexo de mi bebé. También vienen más canciones. Tengo muchos motivos para inspirarme, para seguirme motivando, la llegada de mi bebé, la compañía de mi esposa, un entorno tan positivo, tan chévere...".

