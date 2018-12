De guardia de seguridad a estrella de tv: ahora Clarissa Molina hará realidad los sueños de otros

Por Celeste Rodas de Juárez

Hubo un tiempo en que a Clarissa Molina no le gustaba su realidad: “Manejaba dos horas de ida y de vuelta desde mi casa en New Jersey hasta Long Island; a veces bajo un gran sol otras bajo la nieve. Era un trabajo tedioso en una fábrica dental. Le agradeceré toda la vida a mi prima que fue la que me lo dio, pero no me gustaba, así que para darme fuerzas en el camino, ponía la música a todo volumen y soñaba con otras cosas que podría lograr”.

Este año pudo cumplir varios de esos sueños. No solo debutó como actriz en el cine en la película 'Que León', con Ozuna, también acaba de anunciar que comenzará el 2019 con doble contrato. Por un lado, Clarissa Molina competirá en Mira Quién Baila All Stars, en Univision, y por el otro presentará el programa La Gran Sorpresa, junto a Poncho de Anda en UniMás.

Sobre este último, recuerda con alegría el día en que se enteró de que tendría la oportunidad. “Yo acababa de llegar a mi casa y me acosté un ratito sobre la cama porque estaba cansada (...) Cuando me llamaron para decirme que iba a conducir La Gran Sorpresa, el cansancio se me olvidó por completo. ¡De repente tenía energía para todo!”.

Enseguida aclara que su alegría no solo es por debutar como conductora principal de un programa. “Me gusta todo lo que tiene que ver con él. Para mí es un honor conducir al lado de Poncho de Anda, quien tiene una trayectoria tan grande en la televisión… pero también es muy importante que podemos usar esta plataforma para conectar a la gente con historias inspiradoras. Estoy feliz porque en el programa vamos a reunir a familias que sufren grandes problemas, como enfermedades y otras situaciones serias; eso es algo que me llena de orgullo”.

Ayudar a otros fue también uno de los factores determinantes para entrar en Mira Quien Baila All Stars, que comienza el 6 de enero de 2019. “Allí competiré para ayudar a una fundación, eso es una motivación muy grande. Creo que en la vida uno debe de recibir, pero también dar. Por eso me gusta mucho combinar mi profesión con la oportunidad de hacer realidad los sueños de otras personas, o aprender de ellos algo hermoso”.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina VIP 2016, sabe que el reto de llegar a ese nuevo 'reality show' no es nada fácil. “Me encanta bailar, me fascina la música, pero no soy bailarina profesional. Además, este Mira Quién Baila va a estar más fuerte que los demás porque es un ‘VIP’. Pero voy a entrenar con todas las fuerzas, porque es para ayudar a una fundación de niños que necesitan mucho de nosotros”.

Al ver que apoyar a otros es un tema recurrente en esta charla, es natural preguntarle qué despertó ese interés humanitario en ella. "Yo creo que todas las experiencias que me tocaron desde niña. Yo vengo de un origen humilde, tuve que trabajar desde muy joven para ayudar a mis papás", expresa la joven de 27 años.