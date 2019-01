Todos contra todos: así terminó la cuarta gala de Mira Quién Baila All Stars que entra en su etapa decisiva

El programa arrancó con Chyno totalmente escéptico: le parecía injusto que lo nominaran a volver a bailar en la gala pasada, cuando en su primer baile lo entregó todo, según el mismo dijo. Este domingo llegó a la pista para bailar un paso doble musicalizado por el tema 'He is a pirate', de la cinta 'Pirates of the Caribbean'.

Chyno bailó 'El marinero'; Pedro, "Kiss you"; Amara, "I wanna be loved by you"; Clarissa, "El farolito"; y El Dasa "You should be dancing". Después de verlos, los jueces concluyeron que dado el elevadísimo nivel de la competencia, la responsabilidad de elegir a los finalistas sería nuevamente del público. Casper, Dayanara y Yuri concluyeron que aunque todos se convertirían en semifinalistas, a partir de este momento todos irían a voto popular. Es hora de descargar Univision Conecta y votar por tu participante favorito.