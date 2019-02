La gran final de MQB All Stars enfrenta a los que mejor bailan vs los más populares, ¿quién ganará?

La última en pasar a la pista fue Amara. Ella bailó un freestyle al ritmo de 'Fight song'. Una vez más, se llevó las palmas de los jueces. Casper reconoció que durante la temporada había sido muy difícil juzgarla. "Casi nunca te equivocas", le dijo. Yuri opinó lo mismo: "Amara, tú te cueces aparte, eres harina de otro costal, como decimos en México. Finalmente, Dayanara le dijo entre lágrimas: "no hay baile que no puedas bailar, no hay reto que tú no venzas. A ti nada te detiene"