Latin GRAMMY 2024: Feid está nominado en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana

El intérprete de canciones como 'Luna' o 'Classy 101' es parte de la lista de nominados de los premios Latin GRAMMY 2024 . Feid destaca con nominaciones en dos categorías: Mejor Canción Urbana y Mejor Álbum de Música Urbaba.

Latin GRAMMY 2024: Feid nominado a Mejor Álbum de Música Urbana

En la entrega número 25 de los premios L atin GRAMMY, Feid aparece en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana por 'Ferxxocalipsis', compartiendo candidatura con Karol G, Trueno, Eladio Carrión, Álvaro Díaz y Bad Bunny.

En Mejor Canción Urbana, Feid tiene una doble nominación, por los sencillos 'El Cielo' y 'Luna'. Daddy Yankee, Quevedo, Karol G y Peso Pluma también aparecen en esta categoría.

Premios Latin GRAMMY 2024: Karol G, entre los artistas con más nominaciones

La Academia Latina de la Grabación dio a conocer los nominados en las 58 categorías de los premios Latin GRAMMY y tres de los artistas considerados destacan por sus múltiples candidaturas.

El compositor y productor Edgar Barrera está presente en nueve categorías de los Latin GRAMMY, entre las que destacan Compositor del Año, Productor del Año, Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año.

Karol G y Bad Bunny figuran en esta edición de los premios Latin GRAMMY con ocho candidaturas.

La colombiana está nominada a Mejor Fusión/Interpretación Urbana, Mejor Interpretación Reggaetón, Mejor Álbum de Música Urbana, Mejor Canción Urbana, Canción del Año, Álbum del Año y Grabación del Año.

Por su parte, el cantante puertorriqueño está nominado a Mejor Fusión/Interpretación Urbana, en dos ocasiones a Mejor Interpretación Reggaetón, Mejor Álbum de Música Urbana, por partida doble a Mejor Canción de Rap/Hip Hop, Grabación del Año y Mejor Video Musical Versión Corta.

Latin GRAMMY 2024: conoce a los conductores de Noche de Estrellas y otras sorpresas

Noche de Estrellas, el programa previo a la ceremonia de los Latin GRAMMY 2024, dará inicio en punto de las 7P/6C del 14 de noviembre y lo podrás ver completamente en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Como ya es una tradición desde el 2005, Raúl de Molina será uno de los conductores de este preshow, junto a Chiquinquirá Delgado, Borja Voces y Clarissa Molina.

Latin GRAMMY 2024: Roselyn Sánchez será la conductora de la ceremonia

En la edición 25 de los Latin GRAMMY y por séptima vez en la historia, Roselyn Sánchez será conductora de la gran fiesta de la música Latina.

La también actriz estará acompañada por Alejandro Sanz, Andy García, Chiquis, Gloria Estefan, Goyo, Juanes, Julieta Venegas, Mon Laferte, Nathy Peluso, Pepe Aguilar y Rauw Alejandro, quienes a lo largo de la noche serán los encargados de presentar los premios, números musicales y otros momentos especiales.

Latin GRAMMY 2024: ¿cuándo, dónde y a qué hora ver la gran fiesta?

El Kaseya Center de la ciudad de Miami será testigo del 25 aniversario de los Latin GRAMMY. La entrega de premios se realizará el jueves 14 de noviembre a partir de las 8P/7C, pero las emociones comenzarán una hora antes en la programación especial que Univision tiene preparada.

Latin GRAMMY 2024: ¿Cómo ver la transmisión en vivo de la ceremonia?

A partir de las 7P/6C del próximo jueves 14 de noviembre, las señales de Univisión, Galavisión y UNIMÁS transmitirán el programa previo Noche de Estrellas, en donde podrás ver a todo el desfile de artistas invitados caminar por la alfombra roja.



Una hora más tarde, a las 8P/7C, comenzará la entrega de premios y las sorpresas de los Latin GRAMMY en una ceremonia que tendrá una duración de tres horas.

ViX, la plataforma de contenido en español más importante del mundo, también contará con la transmisión a los Latin GRAMMY 2024. En el servicio gratuito estará disponible Noche de Estrellas, mientras que los usuarios con suscripción premium tendrán acceso a este especial y a la ceremonia de premiación.