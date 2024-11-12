TV SHOWS
TV SHOWS
Latin GRAMMY

Latin GRAMMY 2024: Feid está nominado en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana

Con tan solo 32 años, Feid es uno de los cantantes y compositores más reconocidos en la industria musical latina. Descubre si se llevará a casa el galardón a Mejor Álbum de Música Urbana en la transmisión de los Latin GRAMMY el jueves 14 de noviembre a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Por:
Univision

El intérprete de canciones como 'Luna' o 'Classy 101' es parte de la lista de nominados de los premios Latin GRAMMY 2024. Feid destaca con nominaciones en dos categorías: Mejor Canción Urbana y Mejor Álbum de Música Urbaba.

Notas Relacionadas

Latin GRAMMY 2024: ¿Cómo y dónde comprar tickets para asistir a la entrega de premios?

Latin GRAMMY 2024: ¿Cómo y dónde comprar tickets para asistir a la entrega de premios?

Latin GRAMMY
3 min

Latin GRAMMY 2024: Feid nominado a Mejor Álbum de Música Urbana

PUBLICIDAD

En la entrega número 25 de los premios L atin GRAMMY, Feid aparece en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana por 'Ferxxocalipsis', compartiendo candidatura con Karol G, Trueno, Eladio Carrión, Álvaro Díaz y Bad Bunny.

En Mejor Canción Urbana, Feid tiene una doble nominación, por los sencillos 'El Cielo' y 'Luna'. Daddy Yankee, Quevedo, Karol G y Peso Pluma también aparecen en esta categoría.

Premios Latin GRAMMY 2024: Karol G, entre los artistas con más nominaciones

La Academia Latina de la Grabación dio a conocer los nominados en las 58 categorías de los premios Latin GRAMMY y tres de los artistas considerados destacan por sus múltiples candidaturas.

El compositor y productor Edgar Barrera está presente en nueve categorías de los Latin GRAMMY, entre las que destacan Compositor del Año, Productor del Año, Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año.
Karol G y Bad Bunny figuran en esta edición de los premios Latin GRAMMY con ocho candidaturas.

La colombiana está nominada a Mejor Fusión/Interpretación Urbana, Mejor Interpretación Reggaetón, Mejor Álbum de Música Urbana, Mejor Canción Urbana, Canción del Año, Álbum del Año y Grabación del Año.

Más sobre Latin GRAMMY

Latin GRAMMY reconoce a mujeres excepcionales: Ellas son las Leading Ladies of Entertainment 2025
3 mins

Latin GRAMMY reconoce a mujeres excepcionales: Ellas son las Leading Ladies of Entertainment 2025

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY anuncia sus primeros galardonados de 2025: estos artistas recibirán Premios Especiales
4 mins

Latin GRAMMY anuncia sus primeros galardonados de 2025: estos artistas recibirán Premios Especiales

Latin GRAMMY
Raphael es nombrado Persona del Año 2025 por La Academia Latina de la Grabación
2 mins

Raphael es nombrado Persona del Año 2025 por La Academia Latina de la Grabación

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025: Ya hay fecha y lugar para la edición 26 (tendrá nuevas categorías)
3 mins

Latin GRAMMY 2025: Ya hay fecha y lugar para la edición 26 (tendrá nuevas categorías)

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2024: todo lo que debes de saber de la entrega de premios en su edición 25
5 mins

Latin GRAMMY 2024: todo lo que debes de saber de la entrega de premios en su edición 25

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2024: Juan Luis Guerra, Nathy Peluso y Edgar Barrera fueron los máximos ganadores
1 mins

Latin GRAMMY 2024: Juan Luis Guerra, Nathy Peluso y Edgar Barrera fueron los máximos ganadores

Latin GRAMMY
Épicas colaboraciones y conmovedores homenajes marcan los Latin GRAMMY 2024
5 mins

Épicas colaboraciones y conmovedores homenajes marcan los Latin GRAMMY 2024

Latin GRAMMY
Grupo Frontera hace su debut en Latin GRAMMY: así suena 'El Amor De Su Vida' en vivo
2:53

Grupo Frontera hace su debut en Latin GRAMMY: así suena 'El Amor De Su Vida' en vivo

Latin GRAMMY
Darumas dice presente en Latin GRAMMY interpretando su hit 'Francotirador'
2:21

Darumas dice presente en Latin GRAMMY interpretando su hit 'Francotirador'

Latin GRAMMY
Juan Luis Guerra descarga el sabor de 'Mambo 23' en Latin GRAMMY
3:36

Juan Luis Guerra descarga el sabor de 'Mambo 23' en Latin GRAMMY

Latin GRAMMY

Por su parte, el cantante puertorriqueño está nominado a Mejor Fusión/Interpretación Urbana, en dos ocasiones a Mejor Interpretación Reggaetón, Mejor Álbum de Música Urbana, por partida doble a Mejor Canción de Rap/Hip Hop, Grabación del Año y Mejor Video Musical Versión Corta.

Notas Relacionadas

GRAMMY Latino vs Grammy americano: ¿Cuáles son las diferencias?

GRAMMY Latino vs Grammy americano: ¿Cuáles son las diferencias?

Latin GRAMMY
4 min

Latin GRAMMY 2024: conoce a los conductores de Noche de Estrellas y otras sorpresas

Noche de Estrellas, el programa previo a la ceremonia de los Latin GRAMMY 2024, dará inicio en punto de las 7P/6C del 14 de noviembre y lo podrás ver completamente en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

PUBLICIDAD

Como ya es una tradición desde el 2005, Raúl de Molina será uno de los conductores de este preshow, junto a Chiquinquirá Delgado, Borja Voces y Clarissa Molina.

Notas Relacionadas

Latin GRAMMY 2024: Noche de Estrellas, detalles del preshow de la premiación, conductores y más

Latin GRAMMY 2024: Noche de Estrellas, detalles del preshow de la premiación, conductores y más

Latin GRAMMY
3 min

Latin GRAMMY 2024: Roselyn Sánchez será la conductora de la ceremonia

En la edición 25 de los Latin GRAMMY y por séptima vez en la historia, Roselyn Sánchez será conductora de la gran fiesta de la música Latina.

La también actriz estará acompañada por Alejandro Sanz, Andy García, Chiquis, Gloria Estefan, Goyo, Juanes, Julieta Venegas, Mon Laferte, Nathy Peluso, Pepe Aguilar y Rauw Alejandro, quienes a lo largo de la noche serán los encargados de presentar los premios, números musicales y otros momentos especiales.

Latin GRAMMY 2024: ¿cuándo, dónde y a qué hora ver la gran fiesta?

El Kaseya Center de la ciudad de Miami será testigo del 25 aniversario de los Latin GRAMMY. La entrega de premios se realizará el jueves 14 de noviembre a partir de las 8P/7C, pero las emociones comenzarán una hora antes en la programación especial que Univision tiene preparada.

Latin GRAMMY 2024: ¿Cómo ver la transmisión en vivo de la ceremonia?

A partir de las 7P/6C del próximo jueves 14 de noviembre, las señales de Univisión, Galavisión y UNIMÁS transmitirán el programa previo Noche de Estrellas, en donde podrás ver a todo el desfile de artistas invitados caminar por la alfombra roja.

Notas Relacionadas

Latin GRAMMY 2024 En Vivo: cómo ver completa la transmisión de alfombra roja y la entrega de premios

Latin GRAMMY 2024 En Vivo: cómo ver completa la transmisión de alfombra roja y la entrega de premios

Latin GRAMMY
4 min


Una hora más tarde, a las 8P/7C, comenzará la entrega de premios y las sorpresas de los Latin GRAMMY en una ceremonia que tendrá una duración de tres horas.

PUBLICIDAD

ViX, la plataforma de contenido en español más importante del mundo, también contará con la transmisión a los Latin GRAMMY 2024. En el servicio gratuito estará disponible Noche de Estrellas, mientras que los usuarios con suscripción premium tendrán acceso a este especial y a la ceremonia de premiación.


Relacionados:
Latin GRAMMYLatin GRAMMY 2024

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD