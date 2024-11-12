Latin GRAMMY 2024: Eladio Carrión está nominado en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana

La Academia Latina de la Grabación dio a conocer su lista de nominados en los premios Latin GRAMMY . En la edición número 25 de esta ceremonia, los mejores artistas de la música latina serán reconocidos en 58 categorías.

Eladio Carrión, rapero originario de Kansas, tuvo un 2024 muy productivo, por lo que fue reconocido con dos importantes candidaturas.

Premios Latin GRAMMY 2024: Eladio Carrión nominado a Mejor Álbum de Música Urbana

Eladio Carrión está presente en los Latin GRAMMY 2024 dos categorías. La primera es Mejor Álbum de Música Urbana por 'Sol María'. Karol G, Bad Bunny y Feid son otros de los artistas contendientes.

La segunda es a Mejor Canción Rap/Hip Hop por 'Bendecido' y Thunder y Lightning' , canción donde colabora con Bad Bunny.

Latin GRAMMY 2024: Ángela Aguilar y The Warning, confirmadas para la gran fiesta

El Kaseya Center de Miami será testigo de una ceremonia más de los Latin GRAMMY. La gran fiesta de la música latina ya tiene varios artistas confirmados que deleitarán a sus fans en la gran velada.

Alejandro Fernández, Carín León, David Bisbal, Ela Taubert, Joe Jonas, Ángela Aguilar, Elena Rose, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi y Carlos Vives son algunos de ellos.

También se confirmó la asistencia de Anitta, Becky G, Carlos Rivera, Danny Ocean, Emilia, Grupo Frontera, Kali Uchis, Jon Bon Jovi, Leonardo Aguilar, The Warning, Leonel García, Pitbull, Reik y otros más.

Latin GRAMMY 2024: conductores de Noche de estrellas y otros detalles del preshow

El próximo jueves 14 de noviembre a las 7P/6C dará inicio Noche de Estrellas , el programa previo a la ceremonia de los Latin GRAMMY 2024, y podrás verlo a través de la señal de Univision, Galavisión, UNIMÁS y ViX.

Este preshow promete una velada inolvidable, llena de entrevistas a tus artistas favoritos, momentos detrás de cámaras y los mejores looks de la alformbra roja. En esta edición, los conductores de Noche de Estrellas serán Raúl de Molina, Clarissa Molina, Borja Voces y Chiquinquirá Delgado.

Premios

Latin GRAMMY 2024: Roselyn Sánchez será la conductora de la ceremonia

En la edición 25 de los Latin GRAMMY y por séptima vez en la historia, Roselyn Sánchez será conductora de la gran fiesta de la música Latina.

La también actriz estará acompañada por Alejandro Sanz, Andy García, Chiquis, Gloria Estefan, Goyo, Juanes, Julieta Venegas, Mon Laferte, Nathy Peluso, Pepe Aguilar y Rauw Alejandro, quienes a lo largo de la noche serán los encargados de presentar los premios, números musicales y otros momentos especiales.

Latin GRAMMY 2024: ¿A qué hora son los premios?

La entrega número 25 de los Latin GRAMMY se llevará a cabo el próximo jueves 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, en Florida. La ceremonia comenzará a las 8P/7C, pero podrás seguir la programación especial de Univision una hora antes.

Es la tercera edición en que la gran fiesta se realizará en la ciudad de Miami y lo hará en el marco de la celebración por los cinco lustros dedicados a reconocer a los máximos exponentes de la música latina.

Latin GRAMMY 2024: ¿Cómo ver la transmisión en vivo de la ceremonia?

A partir de las 7P/6C del próximo jueves 14 de noviembre, las señales de Univision, Galavisión y UNIMÁS comenzarán a transmitir en programa previo llamado Noche de Estrellas, en el que verás llegar al gran evento a tus artistas favoritos.



Una hora más tarde, a las 8P/7C, dará inicio la entrega de premios y los performances de los artistas invitados. Lo anterior tendrá una duración total de tres horas.

ViX también contará con la transmisión a los Latin GRAMMY 2024. En el servicio gratuito estará disponible Noche de Estrellas, mientras que los usuarios con suscripción premium tendrán acceso a este especial y a la ceremonia de premiación.