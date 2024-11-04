Latin GRAMMY 2024: Anitta está nominada en la categoría Grabación del Año
La cantantante brasileña vive un gran momento en su carrera, mismo que planea extender con un nuevo reconocimiento a su talento.
La intérprete de 'Bellakeo' y máxima representante del pop brasileño es una de las artistas confirmadas para la ceremonia de los Latin GRAMMY.
Como parte de la lista de nominados, Anitta buscará llevarse uno de los premios más cotizados de la noche, mismo que también buscan otras estrellas de la música como Bad Bunny o Karol G.
Premios Latin GRAMMY 2024: Anitta nominada a Grabación del Año
Bad Bunny, Karol G, Jorge Drexler, Juan Luis Guerra y Mon Laferte son algunas de las estrellas que, junto a Anitta, buscan quedarse con el premio a Grabación del Año. La brasileña logró su lugar en esta categoría gracias a su canción 'Mil Veces'.
Anitta también compite por Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa por la canción ‘Joga Para Lua’ Ft. Dennis & Pedro Sampaio.
Latin GRAMMY 2024: ¿Cómo se elige a los ganadores?
Los Latin GRAMMY es una premiación donde el público no vota por sus artistas favoritos, pero sí lo hace un panel de expertos.
Los integrantes de la Academia Latina de la Grabación eligen a los ganadores de los Latin GRAMMY. La ronda final de votación inició el 27 de septiembre, mientras que el cierre de las votaciones fue el 10 de octubre. La gran mayoría de los premios se entregarán horas antes de la ceremonia, donde se darán a conocer a los ganadores de las categorías principales.
Latin GRAMMY 2024: Leading Ladies of Entertainment
El programa Leading Ladies o Entertainment tiene como objetivo reconocer a las mujeres profesionales con conciencia social en el sector de las artes y el entretenimiento latino.
En la edición número 25 de los premios Latin GRAMMY, las mujeres homenajeadas serán:
- Vivir Quintana, cantautora y activista social para los derechos de las mujeres en México
- Diana Rodríguez, CEO y fundadora de Criteria Entertainment, firma de management y marketing musical
- Ana Rosa Santiago, vicepresidenta senior de música latina y LatAM de Universal Music Publishing Group.
- Julieta Venegas, cantautora, ocho veces ganadora del Latin GRAMMY.
Los Latin GRAMMY 2024 se transmitirán el próximo jueves 14 de noviembre.