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¿Qué sorpresas traerá el tercer programa de ‘Juego de Voces’ 2026 este 5 de abril?

Descubre todos los detalles de lo que ocurrirá en el nuevo episodio del exitoso reality musical.

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Por:Ana Belén Ortiz
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Video Juego de Voces: Hermanos y Rivales: avance del tercer programa

Este domingo 5 de abril llega el tercer programa de ‘Juego de Voces: Hermanos y rivales’, donde los equipos de Favoritos y Consentidos volverán a enfrentarse en una intensa competencia por sumar la mayor cantidad de puntos y acercarse al título de campeones de esta tercera temporada.

Los programas han estado cargados de batallas musicales épicas y de invitados especiales que han dejado muy alto el nivel en las competencias. Y este domingo no será la excepción, así que prepárate para disfrutar todo lo que pasará.

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El tercer programa de ‘Juego de Voces’ 2026 será impresionante con la presencia de dos invitados especiales únicos. Banda Recoditos llegará a poner todo el ritmo sinaloense al escenario, con su ritmo inigualable, que retará el estilo de los equipos.

Mientras que la potente voz de la cantante mexicana María José, llevará el romanticismo al escenario, creando duetos espectaculares que dejarán con la piel chinita a quienes los escuchen.

Pero eso no será todo, ya que tanto Favoritos como Consentidos seguirán compitiendo en batallas musicales, con los que sumarán puntos para saber quién se lleva este tercer programa.

Los Consentidos son quienes llevan la delantera al ser los ganadores de las dos pasadas emisiones. ¿Qué equipo ganará en este tercer programa?

Descúbrelo hoy en ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’ por Univisión 8P/7C.

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