Juego de Voces: ¿Quiénes han sido los equipos ganadores de cada gala?

Los ‘Consagrados’ y ‘Herederos’ son los dos equipos de Juego de Voces integrados por cantantes famosos y sus hijos que se enfrentan en una batalla musical. Cada domingo el show conducido por Angélica Vale otorgará puntos y el equipo que tenga más será el ganador. Descubre quiénes han sido los ganadores de cada gala y quién se apunta para ser el campeón de la temporada.

Esta batalla de generaciones enfrenta en sana rivalidad a los ‘Consagrados’ : Alicia Villarreal, Isabel Lascurain, Eduardo Capetillo, Erik Rubín y Manuel Mijares frente a sus ‘Herederos’ : Melenie Carmona, Joss Álvarez, Eduardo Capetillo Gaytán, Mía Rubín y Lucerito Mijares, en duelos de cantos y divertidos juegos.

Juego de Voces: ¿Cuál es la dinámica del ‘game show’?



Ambos equipos se enfrentarán en distintos juegos donde van a acumular puntos. Al final de la temporada el que tenga más puntos será el campeón de campeones.

Cada equipo tendrá un capitán, que irá cambiando cada domingo, y también en cada programa representarán a una fundación o causa social .

Los famosos pondrán a prueba su calidad interpretativa, su voz y hasta conocimientos musicales y sumarán puntos por cada desafío superado. El público en el estudio será el encargado de elegir qué equipo gana cada reto.

La fundación ganadora se llevará un premio económico .

Juego de Voces: ¿Qué equipo ganó en la primera gala?



Durante el estreno los ‘Consagrados’ defendieron Gilberto, A.C. y los ‘Herederos’ a Mil Mujeres Legal Services.

Se enfrentaron a dinámicas como ‘Te la dedico’, ‘La tuya contra la mía’, ‘Batalla de géneros’, ‘Duelo de capitanes’, entre otras. Por cada triunfo el equipo obtendrá un disco que al final de la gala abrirán y descubrirán si les dio 1 o 2 puntos.

En la primera gala los ‘Consagrados’ ganaron cuatro duelos y totalizaron 5 puntos, los ‘Herederos’ ganaron dos retos y obtuvieron 4 puntos. Gracias a ello causa de la fundación Gilberto A.C. pasa a la gran final.

¿Qué equipo ganó en la segunda gala de Juego de Voces?



En el segundo programa la buena racha de los 'Consagrados' quedó en el olvido y fueron derrotados por los 'Herederos'. En total se realizaron ocho retos y estos fueron los resultados.

Los 'Herederos' ganaron seis duelos y con ello obtuvieron nueve puntos y la fundación que representaron, Rise Against Hunger, pasó a la final de la temporada.

Por su parte los 'Consagrados' solo ganaron dos duelos y acumularon tres puntos. La fundación Educa México que representaron quedó fuera de Juego de Voces.

Juego de Voces: ¿Qué equipo fue el ganador de la tercera gala?



El tercer programa de Juego de Voces tuvo una carga emocional intensa, pues fuimos testigos de tiernas dedicatorias de canciones, confesiones sorprendentes como las de los Capetillo , pero además vivimos una noche con grandes invitados: Daniela Romo y Lucero participaron en una dinámica junto a Mijares y Lucerito.

Después del sube y baja de emociones, llegó el momento de conteo de puntos y hasta antes de eso el acumulado otorgaba 8 puntos a los 'Consagrados' y 13 puntos de los 'Herederos'.

Al final de ese episodio se concluyó que los 'Consagrados' obtuvieron cinco puntos y los 'Herederos' siete puntos, por lo cual estos últimos fueron los ganadores del mismo.

Entérate qué equipos serán los próximos ganadores y no te pierdas Juego de Voces, ‘De tal palo tal astilla’, todos los domingos a las 7P/6C por Univision.