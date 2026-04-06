Juego de Voces Juego de Voces 2026: Esto sucedió en el tercer capítulo del reality En esta tercera emisión los Favoritos dejaron el alma en el escenario pero los Consentidos no bajaron la guardia

Video ¡Ernesto D'Alessio canta ‘Yo no sé mañana’ y pone a todos a bailar!

Juego de Voces 2026 cada vez se pone más intenso pues los Favoritos no se conformaron con perder puntos importantes en los últimos duelos y quisieron terminar con la racha ganadora de los Consentidos, quienes no estuvieron dispuestos a perder su invicto.

Los famosos saben que se trata de un juego, pero como en cualquier relación de hermanos siempre hay un tipo de rivalidad y no les gusta ser derrotados, es por eso que en este tercer programa dejaron la voz en el escenario y los acompañaron enormes artistas para ayudarlos.

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Esto sucedió en el tercer episodio de Juego de Voces 2026

Ahora José Luis y Raúl Roma fueron los capitanes de esta tercera emisión y para el primer duelo de la velada, donde se enfrentaron con unas tremendas salsas, mandaron a Ernesto D'Alessio, que nos puso a bailar con 'Yo No Sé Mañana' y el integrante de Río Roma interpretó 'El Amor'. Esta competencia la ganaron los Favoritos y obtuvieron un punto.

Después llegó el Duelo Pop, donde María José cantó 'Un Nuevo Amor' al lado de Walo Silvas y 'Prefiero ser su Amante' con Camila Fernández. Los Consentidos arrasaron y ganaron un punto, retomando la delantera.

Regresó el 'Alárgame la Nota', donde los Consentidos hicieron un tiempo de 52 segundos y pero los Favoritos barrieron con ellos por un tiempo de 1 minuto 20 segundos. Sumaron dos puntos a su causa.

Fue el momento de 'Te la Dedico' donde los hermanos Roma se adueñaron de este gran momento. Raúl arrancó el duelo con 'Gracias un Millón' donde nos hizo llorar a todos; su hermano José Luis le respondió con 'Vive', donde cantó al lado de sus papás. Los Consentidos obtuvieron dos puntos.

Posteriormente inició el 'Duelo Increíble', donde Isabel Lascurain interpretó 'Estoy Aquí', mientras que Esteban Silvas nos puso a gozar con 'Más que tu Amigo'. Los Consentidos nuevamente arrasaron y sumaron dos puntos.

Vivimos el 'Momento Angelical' donde relataron los momentos más divertidos y, en general, la historia de Jorge y Ernesto D'Alessio, que hablaron de cómo el divorcio de sus papás los unió más. Un momento que nos sacó varias lágrimas.

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Para el intenso 'Duelo de Banda', Los Recoditos cantaron 'Ando Bien Pedo' con Jorge D'Alessio y se adueñaron de la pista con 'Me Está Gustando' acompañando a Alex Fernández. Los Favoritos gustaron más al público y obtuvieron un punto.

En la 'Batalla de Sexos', Camila y Mayte nos pusieron a rockear con 'Cinco Minutos'; mientras que Raúl y Alex saltaron al escenario para cantar 'Que Vuelvas'. Los Favoritos de nuevo fueron los más votados y ganaron un punto.

Para el 'Duelo Final' todos salieron a dar la cara por su equipo, donde se pusieron a prueba con tres ritmos distintos. Los Consentidos interpretaron 'Ya Supérame' en versión balada, rock y, por supuesto, banda.

Los Favoritos cantaron 'Tú', la mítica canción de Noelia, en el género balada, ranchero y en merengue, que puso a bailar a todos armando una verdadera fiesta. Los Favoritos se llevaron, por fin, tres puntos.