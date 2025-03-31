¿Lucerito y Yahir son novios? El beso en Juego de Voces que hizo estallar a Mijares

Video Yuri llora al hablar con su reflejo y se dedica poderosa canción

El tercer capítulo de Juego de Voces impactó a la audiencia con sus invitados especiales, las bandas El Recodo y Recoditos, y el encuentro de Yuri con sus otros yo. Sin embargo, el momento de mayor tensión ocurrió cuando Yahir y Lucerito Mijares fueron seleccionados para representar al equipo de Las Estrellas en el primer reto del programa, 'Dos vs Dos'.

Yahir y Lucerito cantan juntos en Juego de Voces 2025: Comparten tierno beso y Mijares explota en celos

Mijares expresó su descontento con la decisión, y Yahir respondió con un desafiante "espérate a que veas el número", insinuando que la incomodidad del cantante podría aumentar. A esto, Mijares, de 67 años, replicó tajante "te vas a calmar, maestro."

Durante el dueto, los famosos interpretaron 'La Fuerza del Corazón' de Alejandro Sanz. Lucerito apareció sola al inicio, pero luego se acercó a Yahir, quien la esperaba en un escenario adornado con una banca y flores rojas.

La química entre ellos fue evidente, mantuvieron contacto visual y se tomaron de las manos, mientras Mijares observaba con seriedad.

Al finalizar la presentación, Lucerito y Yahir sellaron su actuación con un tierno beso en la mejilla y un abrazo. La reacción de sus padres fue inmediata: Lucero, sorprendida, exclamó repetidamente "No", mientras Mijares intervino pidiendo que no hubiera más contacto físico, diciendo en tono molesto:"¡Épale! ¡Qué muchacho, qué tentón eres, de verdad!".

Yahir llama a Lucerito "mi amor" enfrente de sus padres: así reaccionaron

En tono de broma, Yahir preguntó a Lucerito: "¿Estás contenta, mi amor? ¿Estás feliz?". A lo que Mijares, sin ocultar su disgusto, respondió: "¿Mi amor? Naranjas." Su reacción dejó claro que no aprobaba la actitud de complicidad entre ambos artistas.

A raíz de esto, algunos televidentes comenzaron a especular sobre una posible relación romántica entre Lucerito y Yahir.

¿Yahir y Lucerito son pareja en la vida real?

Lucerito Mijares, de 20 años, reveló en 2024 que nunca ha tenido novio y que siente "un poco de miedo" por los celos de su padre, los cuales demostró durante el programa.

Yahir, por su parte, tiene 46 años y, aunque ha sido vinculado sentimentalmente con famosas, en realidad mantiene una sólida relación de 9 años con Cristina Lliteras, la madre de su segundo hijo, Ian.

En una entrevista con Roberto Hernández, Yahir bromeó sobre la idea de ser yerno de Mijares, afirmando que "quizá en otra vida." Lucerito también aclaró que considera a Yahir como un tío, desmintiendo cualquier relación romántica y destacando la amistad que los une.