¿Lucerito y Yahir son novios? El beso en Juego de Voces que hizo estallar a Mijares

Lucerito Mijares y Yahir sorprendieron a todos al interpretar una icónica canción romántica en el capítulo tres de Juego de Voces, mostrando una notable química en el escenario. Sin embargo, quien no quedó nada contento con la presentación fue el propio Mijares, molesto por lo cercanos que estuvieron ambos.

¡El reto está cantado! Disfruta el emocionante duelo generacional de la segunda temporada de Juego de Voces todos los domingos por Univision 7P/6C, o en ViX, el mejor servicio de streaming.

Lili Diaz
Por:Lili Diaz
El tercer capítulo de Juego de Voces impactó a la audiencia con sus invitados especiales, las bandas El Recodo y Recoditos, y el encuentro de Yuri con sus otros yo. Sin embargo, el momento de mayor tensión ocurrió cuando Yahir y Lucerito Mijares fueron seleccionados para representar al equipo de Las Estrellas en el primer reto del programa, 'Dos vs Dos'.

Yahir y Lucerito cantan juntos en Juego de Voces 2025: Comparten tierno beso y Mijares explota en celos

Mijares expresó su descontento con la decisión, y Yahir respondió con un desafiante "espérate a que veas el número", insinuando que la incomodidad del cantante podría aumentar. A esto, Mijares, de 67 años, replicó tajante "te vas a calmar, maestro."

Durante el dueto, los famosos interpretaron 'La Fuerza del Corazón' de Alejandro Sanz. Lucerito apareció sola al inicio, pero luego se acercó a Yahir, quien la esperaba en un escenario adornado con una banca y flores rojas.

La química entre ellos fue evidente, mantuvieron contacto visual y se tomaron de las manos, mientras Mijares observaba con seriedad.

Así reaccionaron los papás de Lucerito al verla cantar junto a Yahir y compartir un beso
Así reaccionaron los papás de Lucerito al verla cantar junto a Yahir y compartir un beso
Al finalizar la presentación, Lucerito y Yahir sellaron su actuación con un tierno beso en la mejilla y un abrazo. La reacción de sus padres fue inmediata: Lucero, sorprendida, exclamó repetidamente "No", mientras Mijares intervino pidiendo que no hubiera más contacto físico, diciendo en tono molesto:"¡Épale! ¡Qué muchacho, qué tentón eres, de verdad!".

Yahir llama a Lucerito "mi amor" enfrente de sus padres: así reaccionaron

En tono de broma, Yahir preguntó a Lucerito: "¿Estás contenta, mi amor? ¿Estás feliz?". A lo que Mijares, sin ocultar su disgusto, respondió: "¿Mi amor? Naranjas." Su reacción dejó claro que no aprobaba la actitud de complicidad entre ambos artistas.

A raíz de esto, algunos televidentes comenzaron a especular sobre una posible relación romántica entre Lucerito y Yahir.

Así reaccionaron los papás de Lucerito al verla cantar junto a Yahir y compartir un beso
Así reaccionaron los papás de Lucerito al verla cantar junto a Yahir y compartir un beso
¿Yahir y Lucerito son pareja en la vida real?

Lucerito Mijares, de 20 años, reveló en 2024 que nunca ha tenido novio y que siente "un poco de miedo" por los celos de su padre, los cuales demostró durante el programa.

Yahir, por su parte, tiene 46 años y, aunque ha sido vinculado sentimentalmente con famosas, en realidad mantiene una sólida relación de 9 años con Cristina Lliteras, la madre de su segundo hijo, Ian.

En una entrevista con Roberto Hernández, Yahir bromeó sobre la idea de ser yerno de Mijares, afirmando que "quizá en otra vida." Lucerito también aclaró que considera a Yahir como un tío, desmintiendo cualquier relación romántica y destacando la amistad que los une.

Yahir y Lucerito Mijares en Juego de Voces
Yahir y Lucerito Mijares en Juego de Voces
Imagen TelevisaUnivision
