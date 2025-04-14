TV SHOWS
juego de voces
Juego de Voces

¿Yahir está casado? Lucerito lo aseguró en Juego de Voces: ¿quién es su pareja?

Lucerito Mijares afirmó en Juego de Voces que Yahir está casado: ¿quién es la pareja del cantante?

¡El reto está cantado! Disfruta el emocionante duelo generacional de la segunda temporada de 'Juego de voces' todos los domingos por Univision 7P/6C, o en ViX, el mejor servicio de streaming.

Por:Univision
Video Los "brazotes" y abdomen de Yahir vuelven a desatar la furia de Mijares | Juego de Voces

A lo largo de la segunda temporada de Juego de Voces, la audiencia ha sido testigo de una dinámica pícara y coqueta entre Yahir y Lucerito Mijares.

En el capítulo 5 del programa, la hija de Lucero y Manuel Mijares condujo una sección llamada ‘El chismógrafo de Lucerito’, donde confesó que sus intercambios en escenario solo los hacen “para molestar al papá” y que su compañero de equipo “es muy respetuoso” con ella.

Al final de la cápsula, la joven de 20 años reiteró que “todo es una broma” y que “Yahir está casado”.

¿Yahir está casado?

Lo cierto es que el intérprete de 46 años es muy reservado con lo que respecta a su vida personal.

No ha hecho público su estado civil, pero en múltiples ocasiones ha dejado ver que no iría al altar. En agosto de 2024, por ejemplo, dijo en encuentro con medios: “No sé si soy alguien que cree en el matrimonio, creo más en el respeto, en el amor...”.

En aquella ocasión también afirmó que ni siquiera había “platicado” con su novia sobre la posibilidad de darse el “sí, acepto”.

¿Quién es la pareja de Yahir?

Si bien el participante de Juego de Voces no está seguro de contraer matrimonio, sí mantiene una relación estable y sólida de 9 años.

La novia de Yahir es Cristina Lliteras, quien también es la madre de su segundo hijo, Ian. Se sabe que su relación inició antes del nacimiento de su retoño.

En una conversación con Desiguales, Yahir reveló que conoce a su pareja desde hace “20, 25 años”.

Yahir afirma que su novia no es celosa

El cantante de ‘Alucinado’ no ha estado exento de rumores que lo relacionan con otras mujeres. En 2024, por ejemplo, muchos creyeron que tenía una relación con María León, puesto que su colaboración ‘Fuego’ incluía momentos apasionados entre los dos.

Sin embargo, los ahora integrantes del equipo de las ‘Estrellas’ en Juego de Voces 2025 negaron en todo momento un posible romance.

En la mencionada conversación con Desiguales, Yahir bromeó con que el secreto para que esos rumores no le pasen factura a su relación es que “yo creo que a mi morra (mujer) yo le valgo (no le importa), de verdad”.

En un tono más serio, admitió que él se “porta bien”, de manera que, Cristina no tiene de qué preocuparse, además de que la comunicación y el respeto son dos pilares en su relación.

“Escucho y me escuchan, me siento escuchado, me siento respaldado, me siento apoyado, sabe todo de mí, sabe qué hice cada día (...) y yo sé de ella también todo el día”, comentó.

