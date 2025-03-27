El tercer programa de Juego de Voces se llenará de ritmo con Banda El Recodo y Banda Los Recoditos

Video Juego de Voces 2025 rinde homenaje a Christian Nodal y así cantaron 'leyendas' y 'estrellas' sus temas

¿Quién será el invitado especial en el capítulo tres de Juego de Voces?



En el capítulo tres del programa disfrutaremos la versión más grupera de nuestros queridos artistas, gracias a los invitados especiales.

PUBLICIDAD

Las agrupaciones Banda El Recodo y Banda Los Recoditos prometen llevar la energía y el ritmo de la música de banda al escenario de Juego de Voces, asegurando una noche inolvidable para Lucero, Mijares, Emmanuel, Yuri, Alexander, María León, Lucerito, Yahir, Angélica Vale, y, por supuesto, para la audiencia.

Juego de Voces 2025: ¿Qué pasó en el segundo programa?

Sin duda, el capítulo dos del programa fue un despliegue de talento y muchas emociones.

En el primer reto de la noche, las celebridades demostraron su creatividad con sus interpretaciones. Los integrantes del equipo Las Leyendas, Emmanuel y Mijares, nos hicieron viajar en el tiempo y presentaron una emotiva versión de ‘Parece que va a llover’, de la película 'A Toda Máquina', protagonizada por Pedro Infante y Luis Aguilar.

Por otro lado, Las Estrellas sorprendieron y divirtieron a todos con su interpretación de ‘Uptown Funk’ de Bruno Mars, apareciendo en el escenario como marionetas. Este contraste de estilos mostró la versatilidad y el talento de los participantes.

Emmanuel y Mijares en Juego de voces 2025 Imagen TelevisaUnivision

Christian Nodal fue el invitado especial del segundo programa de Juego de Voces

El gran invitado de la noche, Christian Nodal, tuvo varias colaboraciones durante el programa. Cantó junto a María León y Yuri, interpretando temas de su repertorio que enamoraron al público.

Además, Nodal se unió a Lucerito Mijares para cantar 'La siguiente', y también hizo dueto con Lucero para interpretar ‘La mitad’. Ambas actuaciones fueron algunos de los momentos más aplaudidos de la noche.

Christian Nodal y Leyendas Imagen TelevisaUnivision

La emotiva canción que Alexander Acha le cantó a Emmanuel en el segundo programa de Juego de Voces

Otro de los momentos más emotivos del programa fue cuando Emmanuel y su hijo, Alexander Acha, subieron al escenario juntos. Alexander le dedicó una canción a su padre, creando un instante conmovedor que tocó el corazón de todos los presentes, pues, además, compartió una inspiradora carta que su papá le escribió cuando era adolescente.

PUBLICIDAD

El hijo y el padre de Yahir lo acompañaron en el capítulo dos de Juego de Voces

Las emociones siguieron a flor de piel gracias a Yahir, quien cantó junto a su padre y estuvo acompañado por su hijo, en el 'Reto cafetería'. Este encuentro familiar en el escenario añadió una capa de emoción y conexión entre todos los participantes y la audiencia.

¿Qué juegos hubo en el segundo programa de Juego de Voces 2025?

El segundo programa de la temporada dos también incluyó varios juegos y retos divertidos. Lucerito y Lucero participaron en '¿Quién sabe más sobre Mijares?', demostrando cuánto saben sobre el cantante. Sus ingeniosas respuestas llenaron de risas el escenario de Juego de Voces.

Además, hubo un duelo entre Nodal y Lucerito, que añadió un toque de competencia amistosa a la noche.

Nodal y Lucero en 'Juego de Voces 2025' Imagen TelevisaUnivision



Al final del programa, el equipo de Las Estrellas se llevó la victoria, acumulando más puntos que Las Leyendas. Este triunfo fue celebrado con entusiasmo por los miembros del equipo y sus seguidores.

El segundo programa de Juego de Voces 2025 no solo destacó por las actuaciones musicales, también por los momentos emotivos y la complicidad entre los participantes.