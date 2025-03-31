TV SHOWS
TV SHOWS
juego de voces
Juego de Voces

¿Quiénes son los mini mariachis de Emmanuel? La emotiva sorpresa en Juego de Voces 2025

Emmanuel y Yuri encantaron al público de Juego de Voces al interpretar una canción de Christian Nodal en el capítulo 3. El cantante vivió un emotivo momento cuando cinco mini mariachis aparecieron en el escenario para acompañarlo. ¿Quiénes son estos niños en realidad?

¡El reto está cantado! Disfruta el emocionante duelo generacional de la segunda temporada de Juego de Voces todos los domingos por Univision 7P/6C, o en ViX, el mejor servicio de streaming.

Lili Diaz's profile picture
Por:Lili Diaz
Video Lucero y Mijares no ocultan su química y complicidad total con el tema 'Si Me Tenías'

Desde el inicio de la segunda temporada de Juego de Voces, Los Acha han demostrado su fuerte lazo familiar de manera única. En el capítulo dos Alexander le dedicó una hermosa canción a su padre y ahora, el intérprete de 'Toda la Vida' recibió una visita inesperada en el foro.

Emmanuel recibe visita de sus nietos en el set de Juego de Voces al cantar con Yuri

PUBLICIDAD

En el primer reto del capítulo tres, 'Dos vs Dos', se enfrentaron Lucerito Mijares y Yahir por parte del equipo de Las Estrellas, contra Yuri y Emmanuel, quienes representaron a Las Leyendas.

Al ser el turno de la segunda dupla, interpretaron 'Dime Cómo Quieres', canción original de Christian Nodal con Ángela Aguilar. La combinación de sus voces ofreció un espectáculo único que fue del agrado tanto de los famosos como del público.

El momento más tierno de su número fue cuando cinco niños entraron al escenario vestidos de mariachis y tocando instrumentos, simulando estar realizando una serenata, tal como menciona la letra de la composición.

Emmanuel con sus nietos en el escenario de Juego de Voces
Emmanuel con sus nietos en el escenario de Juego de Voces
Imagen TelevisaUnivision

Más sobre Juego de Voces

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?
2 mins

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?

Juego de Voces
Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años
1:32

Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años

Juego de Voces
Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación
2 mins

Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación

Juego de Voces
El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces
18 fotos

El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces

Juego de Voces
De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces
1:04

De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces

Juego de Voces
Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum
2 mins

Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum

Juego de Voces
Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?
2 mins

Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?

Juego de Voces
Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?
1 mins

Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?

Juego de Voces
Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final
22:22

Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final

Juego de Voces
¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final
1 mins

¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final

Juego de Voces


Primero, Emmanuel se llevó un pequeño susto porque los menores ingresaron por la parte trasera sin previo aviso. Sin embargo, al acomodarse junto a Yuri, se emocionó, ya que notó que los pequeños músicos no eran desconocidos, sino sus propios nietos.

Al finalizar la canción, el cantante, con orgullo, presentó a los menores, quienes dijeron sin temor sus nombres ante el micrófono: Emmanuel, María Lucía, Gianna, Alessandra y Francesca. Inmediatamente, Alexander Acha gritó: "¡Los quiero, sobrinos!", pero durante el programa no se mencionó quiénes son sus padres.

¿Quiénes son los papás de los niños que acompañaron a Emmanuel en Juego de Voces 2025?

Los cinco niños son hijos de Giovanna Acha, hija de Emmanuel y Mercedes Alemán. La mujer de 40 años formó una gran familia tras casarse en 2012 con un sacerdote estadounidense llamado Jordan Lindsey.

Imagen TelevisaUnivision y @giovanna_acha / Instagram


Actualmente, la pareja tiene seis hijos y vive en Colorado, EE. UU. Por esta razón, Giovanna decidió sorprender a su padre Emmanuel llevando a sus hijos al programa, ya que, al parecer, sus visitas a México no son tan frecuentes.

PUBLICIDAD

Esta no es la primera vez que los menores acompañan a su abuelo en el escenario. En su cuenta oficial de Instagram, Giovanna reveló que el pasado 2 de marzo, los niños se vistieron igual que Emmanuel y bailaron en una de sus presentaciones, lo que se convirtió en un inolvidable momento para todos.

Para cerrar con broche de oro, el equipo de Las Leyendas ganó el reto 'Dos vs Dos', haciendo que la aparición de los nietos tuviera aún más relevancia.

Los hijos de Giovanna no son los únicos nietos de Emmanuel, ya que Alexander Acha también es padre de tres pequeños: Mikel, Kiara y André, lo que convierte al cantante en un orgulloso abuelo de nueve niños.

Emmanuel con sus nietos en el escenario de Juego de Voces
Emmanuel con sus nietos en el escenario de Juego de Voces
Imagen TelevisaUnivision
Relacionados:
Juego de VocesJuego de Voces 2025EmmanuelYuri

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD