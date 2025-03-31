¿Quiénes son los mini mariachis de Emmanuel? La emotiva sorpresa en Juego de Voces 2025

Video Lucero y Mijares no ocultan su química y complicidad total con el tema 'Si Me Tenías'

Desde el inicio de la segunda temporada de Juego de Voces, Los Acha han demostrado su fuerte lazo familiar de manera única. En el capítulo dos Alexander le dedicó una hermosa canción a su padre y ahora, el intérprete de 'Toda la Vida' recibió una visita inesperada en el foro.

Emmanuel recibe visita de sus nietos en el set de Juego de Voces al cantar con Yuri

En el primer reto del capítulo tres, 'Dos vs Dos', se enfrentaron Lucerito Mijares y Yahir por parte del equipo de Las Estrellas, contra Yuri y Emmanuel, quienes representaron a Las Leyendas.

Al ser el turno de la segunda dupla, interpretaron 'Dime Cómo Quieres', canción original de Christian Nodal con Ángela Aguilar. La combinación de sus voces ofreció un espectáculo único que fue del agrado tanto de los famosos como del público.

El momento más tierno de su número fue cuando cinco niños entraron al escenario vestidos de mariachis y tocando instrumentos, simulando estar realizando una serenata, tal como menciona la letra de la composición.

Primero, Emmanuel se llevó un pequeño susto porque los menores ingresaron por la parte trasera sin previo aviso. Sin embargo, al acomodarse junto a Yuri, se emocionó, ya que notó que los pequeños músicos no eran desconocidos, sino sus propios nietos.

Al finalizar la canción, el cantante, con orgullo, presentó a los menores, quienes dijeron sin temor sus nombres ante el micrófono: Emmanuel, María Lucía, Gianna, Alessandra y Francesca. Inmediatamente, Alexander Acha gritó: "¡Los quiero, sobrinos!", pero durante el programa no se mencionó quiénes son sus padres.

¿Quiénes son los papás de los niños que acompañaron a Emmanuel en Juego de Voces 2025?

Los cinco niños son hijos de Giovanna Acha, hija de Emmanuel y Mercedes Alemán. La mujer de 40 años formó una gran familia tras casarse en 2012 con un sacerdote estadounidense llamado Jordan Lindsey.

Actualmente, la pareja tiene seis hijos y vive en Colorado, EE. UU. Por esta razón, Giovanna decidió sorprender a su padre Emmanuel llevando a sus hijos al programa, ya que, al parecer, sus visitas a México no son tan frecuentes.

Esta no es la primera vez que los menores acompañan a su abuelo en el escenario. En su cuenta oficial de Instagram, Giovanna reveló que el pasado 2 de marzo, los niños se vistieron igual que Emmanuel y bailaron en una de sus presentaciones, lo que se convirtió en un inolvidable momento para todos.

Para cerrar con broche de oro, el equipo de Las Leyendas ganó el reto 'Dos vs Dos', haciendo que la aparición de los nietos tuviera aún más relevancia.

Los hijos de Giovanna no son los únicos nietos de Emmanuel, ya que Alexander Acha también es padre de tres pequeños: Mikel, Kiara y André, lo que convierte al cantante en un orgulloso abuelo de nueve niños.